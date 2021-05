Zinedine Zidane ha explicado los motivos de su marcha del Real Madrid. El técnico galo comunicó su decisión de no continuar a los mandos del conjunto blanco tras una temporada sin títulos y solo unos días después ha revelado el por qué.

Zidane ha escrito una carta abierta para 'As' explicando los motivos que le han llevado a tomar esta drástica decisión. "No me tiro del barco y no me he cansado de entrenar", reconoce el francés.

"Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito". Zidane asegura que el principal motivo de su salida es una falta de confianza, a pesar de tener en su mano la opción de continuar después de una temporada en blanco.

"Me dolía cuando leía que me iban a echar"

"Me dolía muchísimo cuando leía, después de una derrota, que me iban a echar", reconoce Zinedine Zidane.

"Aquí se ha olvidado una cosa muy importante, se ha olvidado todo lo que he construido en el día a día", afirma el galo en la carta.

"Las relaciones humanas son esenciales, son más importantes que el dinero, más importantes que la fama, más importantes que todo. Hay que cuidarlas", dice Zidane.