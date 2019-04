Juanfran, sobre la final de Champions: "Es el partido más importante de nuestras vidas"

El lateral del Atlético de Madrid Juanfran Torres ha reconocido que la derrota contra el Levante en la pasada jornada de Liga, que les dejó fuera de la lucha por el título, "dolió mucho" al conjunto rojiblanco y ha asegurado que esa resultado les va a fortalecer para la final de la Liga de Campeones.

"Lo del Levante dolió mucho, esa es la realidad. Nosotros somos un club ganador, echas la vista atrás y ves la temporada que hemos hecho, el esfuerzo, los entrenamientos... Lo que más queríamos era llegar a la última jornada con posibilidades de ganar este título, por eso nos dolió la derrota contra el Levante", ha explicado Juanfran en rueda de prensa.

"Nos ha faltado llegar con posibilidades a la última jornada. Siempre digo que esta Liga es la más complicada de todas. La liga inglesa es vistosa y bonita, la italiana fuerte y táctica, la alemana fuerte... Pero la más fuerte es esta, porque Real Madrid y Barcelona te conceden muy poco y para ganar la liga española tienes que hacer un puntaje increíble", ha agregado.

El internacional español ha afirmado que ese tropiezo les va a "fortalecer" para llegar "al máximo" a la final de la Liga de Campeones, el próximo 28 de mayo contra el Real Madrid en Milán. "De los peores momentos hemos salido siempre reforzados, y este va a ser uno de ellos", ha comentado.

Para Juanfran la final contra el Real Madrid está "al cincuenta por ciento" en cuanto a favoritismo. "Con eliminatorias tan complicadas como hemos tenido contra el PSV, el Barcelona, el Bayern... Tampoco había favoritos, aunque hubiera plantillas mejores o peores", ha dicho el lateral rojiblanco, que también ha respondido a preguntas sobre la final de 2014, también contra el Real Madrid en Lisboa .

"De la final de Lisboa recuerdo que la perdimos, las cosas no salieron como queríamos. La vida y el fútbol nos brindan una nueva oportunidad, espero que la aprovechemos. Estoy convencido de que si jugamos, nos entregamos y damos lo que tenemos dentro un poquito más que ellos, seguro que será así", ha comentado.

El Atlético tendrá dos semanas de descanso desde el partido del Celta de este sábado hasta la final europea, algo muy distinto que en 2014, cuando en menos de una semana ganó la Liga contra el Barcelona en el Camp Nou, y luego perdió en la final de 'Champions'.

"Está claro que no nos benefició pero no es excusa, no perdimos por tener más o menos días de descanso. Es importante lo que vamos a tener este año, acabado el partido de Liga tendremos dos semanas para la final, para llevarla a nuestro terreno, para trabajar y afrontar ese gran partido que tenemos todos por delante. Es el partido de nuestras vidas, estoy seguro de que esas dos semanas nos van a venir bien", ha declarado.

Juanfran, que ha participado este miércoles en la presentación de una campaña a favor del reciclaje con Ecovidrio, ha comentado que, respecto a aquella final, el Atlético se ha sabido "reciclar", aunque ha mantenido a la base de aquel equipo. "Este es un equipo que por suerte o por desgracia se ha reciclado".

"Todos los años hemos cambiado gente de arriba pero siempre hemos tenido una base, con jugadores que llevamos muchos años, con sentido de pertenencia. Sabemos lo que es este club, lo importante que es vestir esta camiseta".

"Espero que año tras año podamos seguir consiguiendo cosas históricas, y para que lo sean más aún tenemos que ganar esa final en Milán", ha finalizado. El futbolista del Atlético de Madrid ha participado en la presentación de la campaña de fomento del reciclaje, con el lema 'Soy rojiblanco y verde', junto a Borja Martiarena, director de marketing de Ecovidrio, y Pablo Lago, gerente de la Fundación del Atlético de Madrid.