El Flamengo quiere ser "el Real Madrid de las Américas"

El presidente del Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, declaró este miércoles que el club brasileño aspira a convertirse en "el Real Madrid de las Américas" en cuanto a logros deportivos y gestión económica se refiere. Sus declaraciones fueron realizadas en la televisión oficial del club, tras la aprobación, este martes, por parte del Consejo Deliberativo del Flamengo, del mayor contrato de patrocinio firmado por un equipo brasileño.

La suma acordada con la casa de apuestas Betano asciende a 268 millones de reales (50 millones de dólares o 42 millones de euros) anuales hasta 2028, según cifras proporcionadas por el club. Baptista, presidente del club con más aficionados en Brasil, señaló que el Flamengo busca "reflejarse" en el modelo del Real Madrid y aseguró que seguirán el camino del equipo español. "Ellos viven una realidad comercial y financiera diferente, pero el Flamengo está dando sus pasos en Brasil y en nuestra región. Vamos a caminar en esa dirección, sin duda", afirmó.

El contrato abarca el patrocinio de todas las divisiones deportivas del Flamengo, e incluye la posibilidad de organizar partidos amistosos con otros clubes patrocinados por la misma marca, como River Plate, Oporto, Bayern de Múnich o Aston Villa. Este nuevo acuerdo duplica los ingresos obtenidos con el anterior patrocinador, la casa de apuestas Pixbet, que ya representaba el contrato más alto firmado por un club del país.

En los últimos años, las casas de apuestas han transformado el panorama de los patrocinios en el fútbol brasileño. De los 20 equipos de la Primera División, 18 tienen a casas de apuestas como patrocinadores principales, y los otros dos, Mirassol y Bragantino, como secundarios. Betano, perteneciente a la empresa griega Kaizen Gaming, también patrocina el Campeonato Brasileño y la Copa do Brasil.

Fundado en 1895, el Flamengo ha cosechado numerosos títulos a nivel nacional, además de tres Copas Libertadores (1981, 2019 y 2022), una Copa Intercontinental (1981) y una Recopa Sudamericana (2020), entre otros logros. La actual plantilla está dirigida por el exjugador del Atlético de Madrid y Chelsea, Filipe Luís, y entre los fichajes de esta temporada destacan los exrojiblancos Samu Lino y Saúl Ñíguez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com