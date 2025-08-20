Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

El Flamengo quiere ser "el Real Madrid de las Américas"

El club ha firmado el mayor patrocinio de la historia para un equipo brasileño.

El Flamengo celebrando el campeonato Carioca

El Flamengo celebrando el campeonato CariocaGetty

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

El presidente del Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, declaró este miércoles que el club brasileño aspira a convertirse en "el Real Madrid de las Américas" en cuanto a logros deportivos y gestión económica se refiere. Sus declaraciones fueron realizadas en la televisión oficial del club, tras la aprobación, este martes, por parte del Consejo Deliberativo del Flamengo, del mayor contrato de patrocinio firmado por un equipo brasileño.

La suma acordada con la casa de apuestas Betano asciende a 268 millones de reales (50 millones de dólares o 42 millones de euros) anuales hasta 2028, según cifras proporcionadas por el club. Baptista, presidente del club con más aficionados en Brasil, señaló que el Flamengo busca "reflejarse" en el modelo del Real Madrid y aseguró que seguirán el camino del equipo español. "Ellos viven una realidad comercial y financiera diferente, pero el Flamengo está dando sus pasos en Brasil y en nuestra región. Vamos a caminar en esa dirección, sin duda", afirmó.

El contrato abarca el patrocinio de todas las divisiones deportivas del Flamengo, e incluye la posibilidad de organizar partidos amistosos con otros clubes patrocinados por la misma marca, como River Plate, Oporto, Bayern de Múnich o Aston Villa. Este nuevo acuerdo duplica los ingresos obtenidos con el anterior patrocinador, la casa de apuestas Pixbet, que ya representaba el contrato más alto firmado por un club del país.

En los últimos años, las casas de apuestas han transformado el panorama de los patrocinios en el fútbol brasileño. De los 20 equipos de la Primera División, 18 tienen a casas de apuestas como patrocinadores principales, y los otros dos, Mirassol y Bragantino, como secundarios. Betano, perteneciente a la empresa griega Kaizen Gaming, también patrocina el Campeonato Brasileño y la Copa do Brasil.

Fundado en 1895, el Flamengo ha cosechado numerosos títulos a nivel nacional, además de tres Copas Libertadores (1981, 2019 y 2022), una Copa Intercontinental (1981) y una Recopa Sudamericana (2020), entre otros logros. La actual plantilla está dirigida por el exjugador del Atlético de Madrid y Chelsea, Filipe Luís, y entre los fichajes de esta temporada destacan los exrojiblancos Samu Lino y Saúl Ñíguez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Alcaraz se mete en la final de Cincinnati y avisa: "Gracias a Sinner saco siempre mi mejor tenis"

Alcaraz celebra un punto contra Zverev en Cincinnati

Publicidad

Deportes

El Flamengo celebrando el campeonato Carioca

El Flamengo quiere ser "el Real Madrid de las Américas"

Kai Havertz

Havertz se rompe y el Arsenal busca un recambio de última hora

Luc Ackermann

Luc Ackermann salta entre dos camiones en medio de la autopista montado en moto

Aficionados del Real Betis
Fútbol

El Comité de Disciplina deja a 200 béticos sin asiento por insultos racistas

Fernando Alonso con Lance Stroll
Fórmula 1

Ralf Schumacher sentencia a Stroll: "Si quieren ser campeones deben despedirle"

Adrien Rabiot
Fútbol

El Marsella pone en venta a Rabiot después de una discusión que casi llega a las manos con un compañero

La dirección del club considera que su actitud sobrepasó los límites.

Juan Cruz con el Leganés
Fútbol

Tensión máxima entre Juan Cruz y el Leganés: el futbolista se plantea pedir el permiso de paternidad

El jugador ha pedido salir traspasado, pero el club pepinero pide los 10 millones de su cláusula.

Palestinos buscando comida en un despliegue de ayuda

Muere el jugador de baloncesto palestino Mohammed Shaalan en un punto de reparto de ayuda humanitaria

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Muere un ciclista de 63 años tras ser atropellado en Asturias

Julio César Chávez Jr.

Estados Unidos deporta al excampeón del mundo de boxeo y es encarcelado en México

Publicidad