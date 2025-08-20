El Marsella pone en venta a Rabiot después de una discusión que casi llega a las manos con un compañero

El Olympique de Marsella ha puesto en la lista de transferibles al centrocampista francés Adrien Rabiot después de que este protagonizara un altercado este fin de semana, cuando una discusión verbal con su compañero de equipo, Jonathan Rowe, estuvo a punto de terminar en una disputa física, según ha informado la prensa francesa.

Rabiot, que a sus 30 años era uno de los capitanes del club, ha sido apartado del primer equipo desde este lunes, después del enfrentamiento con Rowe, de 22 años, tras la derrota ante el Rennes el pasado viernes, en la primera jornada de la Liga francesa. La directiva del OM, encabezada por el español Pablo Longoria, junto con el entrenador del equipo, Roberto De Zerbi, consideran que la actitud de Rabiot sobrepasó los límites y que sus reproches estuvieron a punto de desencadenar un altercado físico. Por otra parte, la actitud de Rowe también a desagradado a la entidad francesa, que también ha apartado al futbolista de la dinámica del equipo y espera encontrarle salida este mismo verano.

Adrien Rabiot, con contrato hasta 2026, es una de las estrellas del Olympique de Marsella desde su llegada procedente de la Juventus de Turín, pero no es la primera vez que el centrocampista está en el centro de una polémica. En 2019 estuvo apartado medio año del PSG al negarse a renovar con el club parisino (acabaría recalando en la Juve).

En 2018, antes del Mundial de Rusia, Rabiot se negó a formar parte de la lista de siete jugadores suplentes de la selección. Decisión que el seleccionador, Didier Deschamps, consideró "un gran error", y derivó en que el mediocentro estuviera dos años fuera de 'Les Bleus', regresando en 2020 y alcanzando el subcampeonato del mundo en Catar en 2022.

En su regreso este año al Parque de los Príncipes de París con los colores del Marsella, Rabiot fue objeto de cánticos e insultos por parte de los aficionados del PSG. Una de las pancartas desplegadas tenía un mensaje ofensivo dirigido a él y a su madre Véronique, quien además es su agente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com