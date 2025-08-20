Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Luc Ackermann salta entre dos camiones en medio de la autopista montado en moto

El especialista de freestyle motocross ejecutó un Tsunami Backflip por encima de una barrera de 9 metros de altura en una maniobra a 74 km/h.

Luc Ackermann

Luc Ackermann salta entre dos camiones por la autopista montado en moto | Red Bull

Daniel Caballero
Publicado:

Luc Ackermann es uno de los mayores referentes europeos del freestyle motocross y ha llevado a cabo una maniobra insólita en medio de una autopista del norte de Westfalia, en la localidad de Renania. El alemán logró saltar 40 metros desde un camión en movimiento hasta otro, cruzando, a su vez, una barrera de señalización de nueve metros de altura, todo ello realizando una pirueta, conocida como Tsunami Backflip, a más de 70km/h.

La acrobacia no solo dependía de Ackermann, sino que también requería de la precisión y sincronización perfecta por parte de los conductores de ambos camiones. "Es el mejor salto de mi vida", decía Ackermann, "Los conductores tenían que seguir la trayectoria porque sino fallábamos. Si no tenían la velocidad justa, habría chocado con la señal o no hubiera alcanzado la rampa de aterrizaje. Estaba un poco nervioso, porque podían pasar muchas cosas, todo temblaba y se movía", añadió.

Para poder realizar la hazaña con la mayor precisión posible, Ackermann contaba con su hermano Hannes, también piloto de FMX, que le acompañaba en el camión de despegue y quien le realizó la señal de salida. Detrás del salto había semanas de preparación y ensayos, además de estar respaldado por un equipo liderado por el experto Thomas Stöggl, que analizó cada variable desde la velocidad y el ángulo de despegue, hasta la trayectoria y las condiciones de viento. "Para este proyecto tuve que confiar plenamente en mi equipo", señaló el piloto, que celebró la hazaña entre lágrimas.

Los conductores Franz Reinthaler y Walter “Bill” Kranawendter mantuvieron sus camiones de 31 metros perfectamente alineados para permitir la maniobra. El resultado: un salto que combina ciencia, precisión y coraje, reafirmando a Ackermann como uno de los riders más audaces del panorama internacional.

