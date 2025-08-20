El momento entre Raducanu y Draper delante de Alcaraz del que todo el mundo hablar: Emma rechaza el abrazo

El partido de dobles mixtos del US Open disputado este martes por Carlos Alcaraz y Emma Raducanu no pasó desapercibido, aunque el foco de la atención se centró, sobre todo, en el saludo final en la red con Jack Draper y Jessica Pegula, debido a un gesto controvertido por parte de la compañera de Alcaraz.

Había gran expectación ante el debut de Alcaraz y Raducanu, una pareja que lleva tiempo generando titulares más en el ámbito del espectáculo que en el deportivo. Ambos tenistas ganaron el US Open en la categoría individual con 21 años, lo que aumentó el interés por verlos juntos en la pista.

Frente a ellos estaban Draper y Pegula, pareja cabeza de serie y difícil de batir. Aunque Alcaraz y Raducanu no lograron imponerse, el encuentro dejó momentos destacados y entretenidos. Sin embargo, el momento más comentado llegó tras el partido, durante el saludo en la red.

Mientras Alcaraz y Pegula intercambiaban un abrazo amistoso, Raducanu pareció rechazar un gesto similar de Draper, limitándose a darle la mano con seriedad. A continuación, tanto Alcaraz como Raducanu saludaron a Draper y Pegula, pero quedó claro que el abrazo entre Emma y Jack nunca se produjo.

Ese fragmento del vídeo se viralizó rápidamente en redes sociales, desatando especulaciones entre los aficionados del tenis, muchos de los cuales sugirieron que podría haber existido algún tipo de relación pasada entre Raducanu y Draper. “Emma no quiso abrazar a Draper”, se leía en varios comentarios junto a las imágenes.

Aunque no hay confirmación alguna al respecto, desde que se anunció el torneo, llamó la atención que Raducanu y Draper no formaran pareja, teniendo en cuenta que ambos son británicos y de edades cercanas. Este hecho ha sido tema de conversación durante meses.

En su momento, Draper fue consultado por esta cuestión y respondió: “Un sabio me dijo una vez que siempre hay que elegir a la mejor pareja. Emma ha hecho eso al escoger a Alcaraz, no la culpo. Se lo va a pasar bien jugando con él, es posiblemente el mejor tenista del mundo junto con Sinner, y también muy bueno en dobles, como demostró junto a Rafa Nadal en los Juegos. Ha elegido a la mejor pareja, les deseo lo mejor”, concluyó.

