Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Fórmula 1

Ralf Schumacher sentencia a Stroll: "Si quieren ser campeones deben despedirle"

El expiloto alemán aconsejó a la cúpula de Aston Martin y señalo al compañero de Alonso como uno de los principales puntos negativos.

Fernando Alonso con Lance Stroll

Fernando Alonso con Lance StrollGetty

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Aston Martin quiere conquistar el Mundial de Fórmula 1 en el año 2026, para ello, la escudería inglesa ha puesto toda la carne en el asador con la contratación de Adrian Newey. Sin embargo, esta incorporación no es suficiente, a ojos del expiloto Ralf Schumacher, que afirma que si el equipo quiere coronarse como campeón, tienen que tomar una decisión firme: librarse de Lance Stroll.

El hermano de Michael Schumacher opinó acerca del desempeño del equipo de Fernando Alonso en una reciente entrevista con el diario alemán Bild. En concreto, Schumacher comparó el rendimiento de Fernando Alonso con el de su compañero, y lanzó un consejo al dueño del equipo y padre de Lance Stroll, Lawrence Stroll: "Si de verdad quiere ser campeón del mundo, tiene que despedir a su hijo".

Además, el alemán añadió que "la derrota de Lance en la clasificación por 0-27 ante su compañero lo dice todo. El padre tiene que decidir: emociones o éxito. Si va en serio, tendrá que replantear por completo la alineación de pilotos para 2026. Creo que lo sabe, pero la decisión le resulta difícil".

La escudería ha descartado cualquier probabilidad de éxito durante este curso, van sextos en el Mundial de frabricantes con 52 puntos, sin ninguna victoria y sin haber alcanzado un solo podio. Desde el equipo británico ya se centran todos los esfuerzos en pelear por el Mundial de 2026, cuando el cambio de reglamento pueda ser la base desde la que construir el éxito.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Mastantuono desvela que Luis Enrique intentó ficharle y elige a Messi como el mejor futbolista del mundo

Mastantuono posa junto a Florentino Pérez con su nueva camiseta

Publicidad

Deportes

Aficionados del Real Betis

El Comité de Disciplina deja a 200 béticos sin asiento por insultos racistas

Fernando Alonso con Lance Stroll

Ralf Schumacher sentencia a Stroll: "Si quieren ser campeones deben despedirle"

Adrien Rabiot

El Marsella pone en venta a Rabiot después de una discusión que casi llega a las manos con un compañero

Juan Cruz con el Leganés
Fútbol

Tensión máxima entre Juan Cruz y el Leganés: el futbolista se plantea pedir el permiso de paternidad

Palestinos buscando comida en un despliegue de ayuda
Baloncesto

Muere el jugador de baloncesto palestino Mohammed Shaalan en un punto de reparto de ayuda humanitaria

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil
Ciclismo

Muere un ciclista de 63 años tras ser atropellado en Asturias

El suceso ha provocado retenciones en la AS115 y la Guardia Civil se ha hecho cargo del caso.

Julio César Chávez Jr.
Boxeo

Estados Unidos deporta al excampeón del mundo de boxeo y es encarcelado en México

El púgil ha sido trasladado a una prisión de máxima seguridad.

Alcaraz y Raducanu en el dobles mixto

La pareja de moda Alcaraz-Raducanu, eliminada a los 50 minutos del US Open mixto

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico

Muere un ciclista de 72 años atropellado por un todoterreno en Badajoz

Alejandro Davidovich

Davidovich carga contra la ATP tras la retirada de Sinner: "Algo tiene que cambiar"

Publicidad