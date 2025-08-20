Ralf Schumacher sentencia a Stroll: "Si quieren ser campeones deben despedirle"

Aston Martin quiere conquistar el Mundial de Fórmula 1 en el año 2026, para ello, la escudería inglesa ha puesto toda la carne en el asador con la contratación de Adrian Newey. Sin embargo, esta incorporación no es suficiente, a ojos del expiloto Ralf Schumacher, que afirma que si el equipo quiere coronarse como campeón, tienen que tomar una decisión firme: librarse de Lance Stroll.

El hermano de Michael Schumacher opinó acerca del desempeño del equipo de Fernando Alonso en una reciente entrevista con el diario alemán Bild. En concreto, Schumacher comparó el rendimiento de Fernando Alonso con el de su compañero, y lanzó un consejo al dueño del equipo y padre de Lance Stroll, Lawrence Stroll: "Si de verdad quiere ser campeón del mundo, tiene que despedir a su hijo".

Además, el alemán añadió que "la derrota de Lance en la clasificación por 0-27 ante su compañero lo dice todo. El padre tiene que decidir: emociones o éxito. Si va en serio, tendrá que replantear por completo la alineación de pilotos para 2026. Creo que lo sabe, pero la decisión le resulta difícil".

La escudería ha descartado cualquier probabilidad de éxito durante este curso, van sextos en el Mundial de frabricantes con 52 puntos, sin ninguna victoria y sin haber alcanzado un solo podio. Desde el equipo británico ya se centran todos los esfuerzos en pelear por el Mundial de 2026, cuando el cambio de reglamento pueda ser la base desde la que construir el éxito.

