Tensión máxima entre Juan Cruz y el Leganés: el futbolista se plantea pedir el permiso de paternidad

Juan Cruz ha decidido que quiere poner fin a su etapa en el CD Leganés en este periodo estival de traspasos. El descenso a Segunda División, sumado a que no ha acabado contento con su rol en el equipo durante la temporada pasada han sido el detonante para que el futbolista quiera cambiar de aires, ese es su deseo y su club es conocedor de ello desde hace algunos meses.

Ante esta tesitura, numerosos clubes se han interesado por los servicios de Juan Cruz: Rayo, Mallorca, Osasuna, Celta o Alavés, además de alguna otra opción en Portugal son las opciones que tiene Cruz si consigue salir del conjunto pepinero. El futbolista hispano-argentino ha recibido muy buenas ofertas por las que estaría interesado, sin embargo, en todos los casos se ha topado con un CD Leganés cerrado en banda y que no aceptará ninguna oferta que no implique el pago de su cláusula de rescisión, que asciende a los 10 millones de euros.

Los clubes consideran que se trata de una cifra desmesurada y han decidido retirarse de la puja, salvo el Rayo Vallecano y el Alavés. Ambos clubes siguen esperando a las últimas fechas del mercado, tratando de que el Leganés ceda en su afán y acepte a una rebaja, dado el estado de máxima tensión que se vive entre el club y el jugador. Por otro lado, el Leganés ha saciado cualquier tipo de necesidad económica con el descenso a Segunda tras la venta de Diomandé, por lo que parecen decididos a no cambiar de opinión.

Los franjirrojos y los babazorros ofrecen cinco millones de euros por el 60% de los derechos que ostenta el Leganés (ya que el Betis sigue conservando el 40% restante). A pesar de haber buscado diferentes fórmulas para tratar de reducir distancias y encontrar el acuerdo en un punto intermedio, el objetivo ha sido materialmente imposible. Los dos clubes están dispuestos a hacer apuestas económicas importantes, colocando esta operación entre las más caras de su historia, pero no a cualquier precio.

Hasta el momento, Cruz no ha participado ni en amistosos ni tampoco en el partido inaugural en Liga, al que ni siquiera fue convocado. Paco López ha tratado de suavizar posturas a nivel interno, sabedor de que el futbolista tiene que ser una pieza capital en sus planes para lograr el ascenso.

Se plantea pedir el permiso de paternidad

El de Quilmes será padre próximamente, en un contexto de máxima tensión y preocupación que no le está permitiendo disfrutar del momento, circunstancias que le han llevado a plantearse tomar decisiones drásticas. Según ha podido saber el diario Marca, el futbolista estaría pensando seriamente en solicitar al Leganés el permiso de paternidad, una situación nunca antes vista en el fútbol profesional en España. Un movimiento en medio de una situación límite que obliga al Leganés a tomar cartas en el asunto.

