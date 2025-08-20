Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Alcaraz confirma su participación el la Laver Cup pero Sinner se cae de la convocatoria

El torneo enfrenta al 'Equipo Europa' contra el 'Equipo mundial'.

Alcaraz y Sinner en el Masters 1.000 de Cincinnati

Alcaraz y Sinner en el Masters 1.000 de CincinnatiGetty

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Carlos Alcaraz, actual número dos del ranking mundial, será el líder del equipo de Europa en la Laver Cup 2025, que se celebrará en septiembre en San Francisco (Estados Unidos). Sin embargo, no podrá contar con su habitual rival y posible aliado, el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo.

La organización del torneo ya ha anunciado los 12 participantes, seis por cada equipo, que competirán del 19 al 21 de septiembre en la octava edición del certamen. El evento, que enfrenta al ‘Equipo Europa’ contra el ‘Equipo Mundial’, lleva el nombre del legendario tenista australiano Rod Laver, múltiple campeón de Grand Slam.

Alcaraz, que recientemente se impuso a Sinner en la final del Masters 1000 de Cincinnati, estará acompañado en el equipo europeo por el alemán Alexander Zverev (número 3 del mundo), el danés Holger Rune (11), el noruego Casper Ruud, el checo Jakub Mensik (16) y el italiano Flavio Cobolli. El capitán del equipo será el extenista francés Yannick Noah.

Por parte del equipo rival destaca una fuerte presencia estadounidense, con Taylor Fritz (4), Ben Shelton (6), Tommy Paul (14) y Frances Tiafoe (17). El brasileño Joao Fonseca (44) y el argentino Francisco Cerúndolo (19) completan el conjunto, que será dirigido por el estadounidense Andre Agassi. Hasta la fecha, el equipo mundial ha ganado solo dos ediciones, frente a las cinco logradas por el conjunto europeo.

¿Cómo funciona la Laver Cup?

En cuanto al formato del torneo, cada jugador debe disputar un partido individual durante los dos primeros días y no puede jugar más de dos en los tres días que dura la competición. Además, al menos cuatro de los seis jugadores por equipo deben participar en los encuentros de dobles. Cada victoria suma un punto el viernes, dos el sábado y tres el domingo. El primer equipo en alcanzar los 13 puntos se proclama campeón de la Laver Cup.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Jon Rahm conquista el circuito saudí de golf sin ganar un solo torneo

Jon Rahm durante el torneo de Indianápolis

Publicidad

Deportes

Alcaraz y Sinner en el Masters 1.000 de Cincinnati

Alcaraz confirma su participación el la Laver Cup pero Sinner se cae de la convocatoria

Alcaraz y Raducanu

El momento entre Raducanu y Draper delante de Alcaraz del que todo el mundo hablar: Emma rechaza el abrazo

El Flamengo celebrando el campeonato Carioca

El Flamengo quiere ser "el Real Madrid de las Américas"

Kai Havertz
Fútbol

Havertz se rompe y el Arsenal busca un recambio de última hora

Luc Ackermann
Deporte extremo

Luc Ackermann salta entre dos camiones en medio de la autopista montado en moto

Aficionados del Real Betis
Fútbol

El Comité de Disciplina deja a 200 béticos sin asiento por insultos racistas

Los comentarios tuvieron lugar contra jugadores del Athletic Club y han provocado el cierre parcial de una grada.

Fernando Alonso con Lance Stroll
Fórmula 1

Ralf Schumacher sentencia a Stroll: "Si quieren ser campeones deben despedirle"

El expiloto alemán aconsejó a la cúpula de Aston Martin y señalo al compañero de Alonso como uno de los principales puntos negativos.

Adrien Rabiot

El Marsella pone en venta a Rabiot después de una discusión que casi llega a las manos con un compañero

Juan Cruz con el Leganés

Tensión máxima entre Juan Cruz y el Leganés: el futbolista se plantea pedir el permiso de paternidad

Palestinos buscando comida en un despliegue de ayuda

Muere el jugador de baloncesto palestino Mohammed Shaalan en un punto de reparto de ayuda humanitaria

Publicidad