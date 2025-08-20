Alcaraz confirma su participación el la Laver Cup pero Sinner se cae de la convocatoria

Carlos Alcaraz, actual número dos del ranking mundial, será el líder del equipo de Europa en la Laver Cup 2025, que se celebrará en septiembre en San Francisco (Estados Unidos). Sin embargo, no podrá contar con su habitual rival y posible aliado, el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo.

La organización del torneo ya ha anunciado los 12 participantes, seis por cada equipo, que competirán del 19 al 21 de septiembre en la octava edición del certamen. El evento, que enfrenta al ‘Equipo Europa’ contra el ‘Equipo Mundial’, lleva el nombre del legendario tenista australiano Rod Laver, múltiple campeón de Grand Slam.

Alcaraz, que recientemente se impuso a Sinner en la final del Masters 1000 de Cincinnati, estará acompañado en el equipo europeo por el alemán Alexander Zverev (número 3 del mundo), el danés Holger Rune (11), el noruego Casper Ruud, el checo Jakub Mensik (16) y el italiano Flavio Cobolli. El capitán del equipo será el extenista francés Yannick Noah.

Por parte del equipo rival destaca una fuerte presencia estadounidense, con Taylor Fritz (4), Ben Shelton (6), Tommy Paul (14) y Frances Tiafoe (17). El brasileño Joao Fonseca (44) y el argentino Francisco Cerúndolo (19) completan el conjunto, que será dirigido por el estadounidense Andre Agassi. Hasta la fecha, el equipo mundial ha ganado solo dos ediciones, frente a las cinco logradas por el conjunto europeo.

¿Cómo funciona la Laver Cup?

En cuanto al formato del torneo, cada jugador debe disputar un partido individual durante los dos primeros días y no puede jugar más de dos en los tres días que dura la competición. Además, al menos cuatro de los seis jugadores por equipo deben participar en los encuentros de dobles. Cada victoria suma un punto el viernes, dos el sábado y tres el domingo. El primer equipo en alcanzar los 13 puntos se proclama campeón de la Laver Cup.

