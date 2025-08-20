Havertz se rompe y el Arsenal busca un recambio de última hora

El Arsenal ha invertido casi 250 millones en este periodo de traspasos para conformar un equipo competitivo que le permita luchar por todos los trofeos a los que aspira y ser uno de los firmes candidatos a llevarse la Premier League. Sin embargo, un contratiempo de última hora ha obligado a que los gunners busquen un nuevo futbolista para la zona alta del campo. Según informa The Athletic, Kai Havertz estará varios partidos fuera del equipo debido a una lesión de rodilla.

El internacional alemán de 26 años jugó algunos minutos durante el último partido del Arsenal frente al Manchester United, que terminó con la victoria de los de Mikel Arteta. Sin embargo, el atacante no participó en la sesión de entrenamiento abierta al público celebrada en el Emirates Estadium de este miércoles por la mañana. Según indican fuentes del club, las evaluaciones se encuentran en una fase inicial, por lo que el pronóstico y la duración de la baja aún no están claros.

Como consecuencia de esta baja de última hora, el conjunto londinense está explorando el mercado de manera activa para reforzar su ataque. De momento, el Arsenal ha incorporado a sus filas a Viktor Gyökeres y Noni Madueke por 75 y casi 60 millones de euros respectivamente.

Otro varapalo para el joven futbolista alemán, que acababa de recuperarse de una lesión muscular sufrida en Dubái. Además, Haverz pasó más de tres meses alejado de los terrenos de juego durante la temporada pasada debido a una lesión en los isquiotibiales, de la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

A sus 26 años, Havertz venía de ser titular en tres de los cuatro partidos de pretemporada del Arsenal y disputó los últimos 30 minutos de encuentro ante el Manchester United en el estreno liguero, experimentando buenas sensaciones en Old Trafford. Sin embargo, otra lesión ha provocado un nuevo frenazo en seco a su carrera futbolística.

