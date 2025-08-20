Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Havertz se rompe y el Arsenal busca un recambio de última hora

Aún no se conoce el alcance de la lesión de rodilla del jugador, pero obliga al conjunto de Arteta a encontrar un refuerzo en las últimas semanas de mercado.

Kai Havertz

Kai HavertzGetty

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

El Arsenal ha invertido casi 250 millones en este periodo de traspasos para conformar un equipo competitivo que le permita luchar por todos los trofeos a los que aspira y ser uno de los firmes candidatos a llevarse la Premier League. Sin embargo, un contratiempo de última hora ha obligado a que los gunners busquen un nuevo futbolista para la zona alta del campo. Según informa The Athletic, Kai Havertz estará varios partidos fuera del equipo debido a una lesión de rodilla.

El internacional alemán de 26 años jugó algunos minutos durante el último partido del Arsenal frente al Manchester United, que terminó con la victoria de los de Mikel Arteta. Sin embargo, el atacante no participó en la sesión de entrenamiento abierta al público celebrada en el Emirates Estadium de este miércoles por la mañana. Según indican fuentes del club, las evaluaciones se encuentran en una fase inicial, por lo que el pronóstico y la duración de la baja aún no están claros.

Como consecuencia de esta baja de última hora, el conjunto londinense está explorando el mercado de manera activa para reforzar su ataque. De momento, el Arsenal ha incorporado a sus filas a Viktor Gyökeres y Noni Madueke por 75 y casi 60 millones de euros respectivamente.

Otro varapalo para el joven futbolista alemán, que acababa de recuperarse de una lesión muscular sufrida en Dubái. Además, Haverz pasó más de tres meses alejado de los terrenos de juego durante la temporada pasada debido a una lesión en los isquiotibiales, de la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

A sus 26 años, Havertz venía de ser titular en tres de los cuatro partidos de pretemporada del Arsenal y disputó los últimos 30 minutos de encuentro ante el Manchester United en el estreno liguero, experimentando buenas sensaciones en Old Trafford. Sin embargo, otra lesión ha provocado un nuevo frenazo en seco a su carrera futbolística.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Jon Rahm conquista el circuito saudí de golf sin ganar un solo torneo

Jon Rahm durante el torneo de Indianápolis

Publicidad

Deportes

Alcaraz y Raducanu

El momento entre Raducanu y Draper delante de Alcaraz del que todo el mundo hablar: Emma rechaza el abrazo

El Flamengo celebrando el campeonato Carioca

El Flamengo quiere ser "el Real Madrid de las Américas"

Kai Havertz

Havertz se rompe y el Arsenal busca un recambio de última hora

Luc Ackermann
Deporte extremo

Luc Ackermann salta entre dos camiones en medio de la autopista montado en moto

Aficionados del Real Betis
Fútbol

El Comité de Disciplina deja a 200 béticos sin asiento por insultos racistas

Fernando Alonso con Lance Stroll
Fórmula 1

Ralf Schumacher sentencia a Stroll: "Si quieren ser campeones deben despedirle"

El expiloto alemán aconsejó a la cúpula de Aston Martin y señalo al compañero de Alonso como uno de los principales puntos negativos.

Adrien Rabiot
Fútbol

El Marsella pone en venta a Rabiot después de una discusión que casi llega a las manos con un compañero

La dirección del club considera que su actitud sobrepasó los límites.

Juan Cruz con el Leganés

Tensión máxima entre Juan Cruz y el Leganés: el futbolista se plantea pedir el permiso de paternidad

Palestinos buscando comida en un despliegue de ayuda

Muere el jugador de baloncesto palestino Mohammed Shaalan en un punto de reparto de ayuda humanitaria

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Muere un ciclista de 63 años tras ser atropellado en Asturias

Publicidad