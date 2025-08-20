Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Comité de Disciplina deja a 200 béticos sin asiento por insultos racistas

Los comentarios tuvieron lugar contra jugadores del Athletic Club y han provocado el cierre parcial de una grada.

Aficionados del Real Betis

Aficionados del Real BetisGetty

Daniel Caballero
Publicado:

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado al Real Betis con el cierre parcial de un sector de la grada del estadio de La Cartuja. Esta resolución llega tras completarse el procedimiento abierto contra el club a raíz de los gritos xenófobos y racistas que profirieron dos aficionados contra jugadores del Athletic Club el pasado mes de febrero, cuando ambos clubes se enfrentaban en el Benito Villamarín en el encuentro correspondiente a la jornada 22.

Fue el propio Betis el responsable en presentar una denuncia ante la Policía Nacional para intentar identificar a los espectadores que profirieron estos graves insultos dirigidos hacia varios jugadores del Athletic Club y a una periodista. En la nota de prensa que publicó el equipo verdiblanco, señalan que el club "tuvo conocimiento de la existencia de unos audios en los que se escuchan comentarios racistas y/o que incitan al odio dirigidos a futbolistas del Athletic Club y, desde entonces, ha utilizado todas las herramientas a su alcance para intentar localizar al responsable de los mismos".

A su vez, el Betis señaló que "estos comportamientos no representan al club ni a su gente y, por ello, el Betis no está dispuesto a permitir que estas conductas aisladas dañen la imagen de una afición que ha demostrado su ejemplaridad a lo largo de toda su historia". La sanción se hará efectiva en el estadio de La Cartuja, ya que el Benito Villamarín se encuentra en obras para la remodelación del estadio.

El sector que ha sido damnificado por esta decisión ocupará unos 200 asientos, los aficionados afectados también recibirán la comunicación pertinente por parte de la entidad verdiblanca. "El Real Betis Balompié reitera su condena a cualquier comportamiento racista o xenófobo que en ningún caso representa a su afición", sentencia el club en el comunicado.

