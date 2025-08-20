Muere el jugador de baloncesto palestino Mohammed Shaalan en un punto de reparto de ayuda humanitaria

El jugador de baloncesto palestino, Mohammed Shaalan, ha sido asesinado en la Franja de Gaza durante la noche del martes mientras intentaba conseguir comida para sus seis hijos cerca de la ciudad sureña de Jan Yunis. El destacado jugador gazatí militó en equipos como el Khadamat Al-Bureij y Khadamat Al-Maghazi, contribuyendo a sus títulos en la Liga de Baloncesto de la Franja de Gaza.

Esta es la segunda muerte de un deportista palestino en agosto. Hace dos semanas, Suleiman al-Obeid, exjugador de la selección nacional y conocido como 'El Pelé Palestino', por ser considerado el mejor jugador de la historia del país, también murió en la misma localidad cuando buscaba asistencia humanitaria para su familia.

Al-Obeid, de 41 años, tenía cinco hijos y era considerado uno de los mejores jugadores de la historia de Palestina. Empezó su carrera en el Khadamat Al-Shati, posteriormente se unió al Club del Centro Juvenil Al-Amari en la Cisjordania ocupada, y más tarde al Club Deportivo de Gaza. Durante su carrera marcó más de 100 goles, lo que lo convirtió en un ídolo en su país.

Sus muertes se suman a las más de 660 atletas que han perdido la vida en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques de las fuerzas armadas de Israel, tanto en bombardeos como en los alrededores de los centros de distribución de ayuda humanitaria, donde la población se arriesga a diario para conseguir alimentos, como tiroteados por el ejército de Israel, según indica la Asociación Palestina de Medios Deportivos.

Desde el comienzo de los ataques por parte de Israel, más de 62.000 gazatíes han muerto, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Entre ellos, alrededor de 2.000 fallecieron a causa de disparos del ejército israelí en torno a puntos de reparto de ayuda o mientras esperaban en carreteras el paso de camiones con comida.

