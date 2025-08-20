VÍDEO: Un rayo mata a más de 200 ovejas en el Vall d'Aran durante una tormenta eléctrica

La tormenta eléctrica que este lunes alcanzo el Vall d'Aran ha dejado un trágico suceso: 200 ovejas han muerto por el impacto de un rayo mientras pastaban cerca de la boca sur del túnel de Vielha, alrededor del camino del Puerto de Vielha. El rebaño se encontraba en una zona en la que es habitual el paso de senderistas, lo que ha obligado a modificar la ruta y a señalizar un camino alternativo. Profesionales del Consell Generau d'Aran y los propios ganaderos se encuentran trabajando para llevar a cabo la retirada de los cadáveres. El Gobierno de Aran ha trasladado su apoyo a los ganaderos afectados.

En apenas 24, Cataluña ha pasado de estar soportando una ola de calor a sufrir tormentas intensas, que han llegado acompañadas de lluvias torrenciales, fuertes rachas de viento y tormentas eléctricas que han dejado incidentes en varios puntos de la provincia.

