Gerard Piqué rompe a llorar ante la jueza: "No saben el daño que me hace esto, en otro país tendría una estatua"

La declaración de Gerard Piqué ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) por el papel que jugó en las negociaciones entre una empresa saudí -Sela- y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí ha finalizado con un Piqué visiblemente emocionado y que, entre lágrimas, ha lamentado el daño reputacional que le ha causado todo este proceso.

El exjugador del Barcelona ha respondido a las preguntas de la jueza sobre su papel en el traslado de la competición a territorio saudí, un interrogatorio que se ha centrado sobre quién y en qué términos le pagaba la comisión por su papel de intermediario. Gerard Pique, en el final de su declaración como investigado, se ha emocionado y ha asegurado que en otro país le habrían puesto un monumento o estatua por su papel en el acuerdo entre la RFEF y Arabia Saudí para trasladar la Supercopa de España a ese país.

"No saben el daño que me hace esto, en otro país tendría una estatua", ha explicado un Piqué emocionado en el final de su declaración en sede judicial, antes de apuntar que no hay derecho cuando es el "mejor" contrato que ha tenido nunca la RFEF.

Gerard Pique ha defendido que el pacto con Luis Rubiales fue un pacto de caballeros, de palabra, y ha negado haber pagado mordidas al expresidente de la Federación de Fútbol. El exjugador blaugrana ha defendido que su comisión fue pactada entre su empresa -Kosmos- y Sela, con quien en un principio llegó a un acuerdo verbal, que ha calificado de "pacto entre caballeros" hasta que se firmó el contrato. Es esta empresa saudí, ha dicho, quien le ha ido abonando periódicamente los pagos (que llegarán a 40 millones en 2029), pese a que ahora tiene la cuenta bloqueada.

Este jueves, su abogado presentó una serie de facturas emitidas por su empresa -que tiene la cuenta bloqueada desde abril del año pasado- a Sela.

Al detallar los pormenores de las negociaciones, Gerard Piqué ha reconocido que fue un trabajador de Kosmos -a quien sí ha dicho que pagó por su gestión- quien le mostró el interés de Sela y organizó una reunión en enero de 2019 con dos ejecutivos saudíes, como consta en la cadena de correos que aportó a la causa. Tras reunirse con los ejecutivos, llegaron a ese "pacto entre caballeros" y comenzaron a trabajar hasta que finalmente firmaron el contrato, en septiembre de 2019, algo que -ha indicado- es habitual en este tipo de negocios.

Gerard Piqué ha aclarado también que si en algún momento, en una rueda de prensa, insinuó que tenía un encargo de la Federación, fue un error y lo rectificó en ese mismo momento, según señalan fuentes jurídicas. En relación a la comisión de 4 millones anuales, ha explicado que se firmó el mismo día del contrato de la Supercopa entre la RFEF y Sela, como es habitual, y ha defendido que suele ser el tipo de comisión que se pacta para los intermediarios, del 10%.

El exfutbolista y empresario Gerard Piqué ha declarado durante casi dos horas y media en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, a donde ha llegado este viernes sobre las 09:15 horas. El exdefensa culé ha accedido al juzgado sin hacer declaraciones y ataviado con traje.

El exjugador del Barcelona fue citado a declarar hoy como investigado por el papel que jugó, junto al expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales, en las negociaciones que llevaron la Supercopa a Arabia Saudí y por las que se pactó una prima de 4 millones anuales para su empresa, Kosmos.

Se investiga "posibles ilegalidades" en los acuerdos entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la entidad saudí Sela Sports, donde la empresa de Gerard Piqué, en aquel momento todavía jugador del FC Barcelona, ​​equipo que jugaba la competición, ejerció como "tercera parte".

