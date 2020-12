Estamos a punto de conocer al ganador del premio The Best 2020 de la FIFA al mejor futbolistas de la temporada. El portugués Cristiano Ronaldo (Juventus de Turín), el argentino Lionel Messi (Barcelona) y el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich) son los tres finalistas al prestigioso galardón que se conocerá hoy 17 de diciembre en la gala.

En categoría femenina optan al galardón la inglesa Lucy Bronze (Olympique de Lyon/Manchester City), la danesa Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea) y la francesa Wendie Renard (Olympique de Lyon). Los finalistas a mejor entrenador son Marcelo Bielsa (Argentina / Leeds United FC), Hans-Dieter Flick (Alemania / Bayern de Múnich) y Jürgen Klopp (Alemania / Liverpool FC).

La ceremonia de entrega de los premios The Best 2020 este año se celebra como un espectáculo televisivo virtual, transmitido desde su sede en Zúrich y conducida por el exjugador neerlandés Ruud Guillit y la periodista inglesa Reshmin Chowdhury. También conoceremos el mejor once del año y el premio Puskas al mejor gol del año.

El argentino Leo Messi y la estadounidense Megan Rapinoe fueron los ganadores de la edición 2019 como mejores futbolistas.