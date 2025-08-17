Alcaraz se mete en la final de Cincinnati y avisa: "Gracias a Sinner saco siempre mi mejor tenis"

Carlos Alcaraz jugará este lunes la final del Masters 1.000 de Cincinnati frente al número uno del mundo, Jannik Sinner, tras imponerse este sábado al alemán Alexander Zverev por 6-4 y 6-3. El murciano, número 2 del ranking, afrontará una nueva cita en la rivalidad que marca el tenis actual, después de que el italiano le derrotara hace un mes en la final de Wimbledon.

Alcaraz se deshizo de Zverev en un partido marcado por los problemas físicos del alemán, que tuvo que recibir asistencia médica en el segundo set tras confesar a los doctores que se encontraba "muy mareado". El español aprovechó para imponer su juego y cerrar el pase en una hora y 45 minutos, firmando su victoria número 53 de la temporada. "Contento por la final, pero triste por Sascha. Le deseo lo mejor", escribió en la cámara al terminar el encuentro.

En la primera manga, Alcaraz salvó tres bolas de rotura con 1-2 y terminó rompiendo el servicio de Zverev con 3-3 para encarrilar el parcial por 6-4. Ya en el segundo, el murciano se adelantó con un ‘break’ inicial, pero cuatro dobles faltas consecutivas devolvieron a Zverev al partido. El alemán llegó a colocarse 2-2 pese a sus evidentes problemas físicos, hasta que el número 2 del mundo aceleró con dos roturas seguidas que sentenciaron el choque por 6-3.

Zverev, "un jugador grandísimo"

El propio Alcaraz reconoció después la dificultad de medirse a un rival en esas condiciones. "Nunca es fácil jugar contra alguien que sabes que no está al cien por cien. Es incluso todavía más duro cuando se trata de 'Sascha', un grandísimo jugador y una gran persona fuera de la pista", señaló.

"Empezamos muy bien el partido, con buenos intercambios y a un gran nivel de tenis. Pero de repente empezó a encontrarse mal y entonces mi atención se centró más en cómo se sentía él que en mi propio juego. Para mí fue una situación muy complicada", añadió.

"Muchas ganas" de medirse a Sinner

Con la vista puesta ya en la final, el murciano no ocultó su motivación por volver a medirse a Sinner. "Tengo muchas ganas de volver a jugar contra él. Gracias a Sinner saco siempre mi mejor tenis en la pista. Creo que para la gente también es genial ver nuestros partidos", aseguró.

"Estoy listo para asumir el reto, para ver qué cosas hice mal en el último partido (en Wimbledon) e intentar mejorar en ese aspecto el lunes. Mañana tendré un día libre y lo aprovecharé para ajustar un poco más mi juego, para estar al cien por cien", concluyó.

Sinner llega a la final tras imponerse por 7-6(4) y 6-2 al francés Terence Atmane, número 136 del mundo y gran revelación del torneo. El duelo de Cincinnati será la sexta final entre ambos, con un balance hasta ahora favorable a Alcaraz, que ganó en Roland Garros, Roma y Pekín, antes de ceder en Londres.

Horario y dónde ver la final

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz jugarán la final del Masters 1000 de Cincinnati este lunes 18 de agosto. Jugarán en la P&G Center Court a partir de las 21:00 (hora peninsular española).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com