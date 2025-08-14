La UEFA lanza un mensaje a Israel: "Dejad de matar niños, dejad de matar civiles"

Antes del inicio de la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham, la UEFA desplegó una pancarta gigante con el mensaje: "Dejad de matar niños, dejad de matar civiles". Aunque no se mencionó directamente al país, el texto apuntaba a Israel por su conflicto con Palestina. La pancarta se colocó junto a la zona de banquillos y permaneció visible durante la entrada de los jugadores al terreno de juego.

La organización europea, que contó en la ceremonia de premiación con dos niños refugiados gazatíes -Tala y Mohamed-, dio este paso tras la polémica por sus escuetas condolencias por la muerte del palestino Suleiman Al-Obeid a causa de un ataque israelí, mensaje en el que no se especificó el motivo del fallecimiento.

El egipcio Mohamed Salah, jugador del Liverpool, contestó a dichas condolencias por la muerte del 'Pelé palestino' en la red social X: "¿Nos podéis decir cómo murió, dónde y por qué?".

El Bluenergy Stadium de Údine, escenario de la final, acogerá el 14 de octubre un partido clasificatorio para el Mundial 2026 entre Italia e Israel.

El PSG conquista su primera Supercopa de Europa

Ya en el partido, el PSG levantó su primer título de Supercopa de Europa al superar al Tottenham en la tanda de penaltis (2-2, 4-3) tras una remontada épica.

Los de Luis Enrique llegaron al minuto 84 con 0-2 en contra, pero lograron igualar gracias a los goles de Kang-In Lee y Gonzalo Ramos. El portugués Nuno Mendes convirtió el penalti decisivo.

Dembelé, mejor jugador de la final

La UEFA nombró a Ousmane Dembelé como el mejor jugador del partido. El francés fue determinante en la reacción parisina, asistiendo a Ramos en el segundo gol y marcando en la tanda decisiva.

Nominado al Balón de Oro y aspirante al galardón, disputó su primer partido de la temporada tras solo una semana de entrenamientos, manteniendo vivo el sueño del sextete.

"No sé si el resultado es justo, pero así es el fútbol"

Luis Enrique valoró el título en declaraciones a Canal+: "Creo que es difícil hablar de este partido. Entrenamos cinco o seis días y ganamos...".

Reconoció el técnico español el buen desempeño del rival: "Creo que el Tottenham hizo un muy buen partido, estaban en mejor forma que nosotros. Pero tuvimos la capacidad de luchar hasta el final. No sé si el resultado es justo, pero así es el fútbol".

Luis Enrique destacó además la actuación del guardameta Lucas Chevallier, titular tras dejar fuera a Gianluigi Donnarumma: "Muy contento por él y por todo el equipo". Con esta victoria, el entrenador añade la Supercopa de Europa a la Champions conquistada el curso pasado.

