Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, domingo 17 de agosto

Este domingo 17 de agosto de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 17 de agosto de 2025 ha agraciado al número 03, 09, 21, 28, 40 y 42, siendo el número complementario el 07 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe Un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de GIRONA, situada en Ultònia, 14-Bajos 5.

La primitiva

Los números premiados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 17 de agosto de 2025 han sido los siguientes: 08, 23, 34, 40 y 49. Su número Clave ha sido el 4.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 9.800.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

ONCE

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy domingo, 17 de agosto de 2025 ha sido para el número de la serie 041 del número 41058. También se han repartido cuatro premios adicionales que han caído en los siguientes números:

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número 08141, serie 015

Número: 35679, serie 044

Número: 82789, serie 017

Número: 86475, serie 009

El bote final del sorteo del Sueldazo reparte 5.000 euros mensuales para 20 años y un máximo de 300.000 euros al contado. Puedes ganar uno de los 4 segundos premios que se reparten durante 10 años con 2.000 euros mensuales. Los premios que puedes acumular en el sorteo del Sueldazo son de 1ª y 2ª categoría, con opción a reclamarlos en 30 días naturales desde el día siguiente al sorteo. Si en un sorteo el premio de 2ª categoría no se ha vendido, se puede acumular un importe de 240.000 euros en el siguiente sorteo. El Sueldazo del fin de semana escoge la combinación ganadora del premio final con un número de 5 cifras, elegidas entre 100.000 números distintos, y un número de serie de entre el 1 y el 55.