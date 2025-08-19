Cuatro bomberos heridos en el incendio de Ourense, uno de ellos en estado grave, mientras hay más de 15.000 hectáreas calcinadas

La provincia de Ourense afronta otra jornada marcada por la intensidad de los incendios forestales. El Centro de Emergencias 112 ha confirmado que cuatro bomberos han resultado heridos durante las labores de extinción, tres de ellos con lesiones leves y uno más con quemaduras de primer y segundo grado que permanece ingresado en el Hospital da Coruña con pronóstico grave.

Según la información facilitada por el 112, tres de los efectivos fueron trasladados al Hospital de Verín, donde permanecen bajo observación. La nota difundida no especifica el lugar exacto ni las circunstancias en las que se produjeron los accidentes, aunque sí aclara el estado de los afectados. El parte se cerraba con un encabezado que resaltaba que la tarde había transcurrido "sin confinamientos ni evacuaciones" en la provincia.

El avance del fuego en Ourense

Los incendios continúan afectando con fuerza al interior gallego. Solo en el municipio de Oímbra se calcula que las llamas han devastado más de 15.000 hectáreas, mientras que otras zonas como Monterrei y Valdeorras siguen siendo prioritarias para los equipos desplazados.

La violencia del fuego, unida a las condiciones meteorológicas adversas, rachas de viento, altas temperaturas y baja humedad, ha obligado a redoblar los esfuerzos de las brigadas. Desde la Xunta de Galicia han señalado que la situación "va un poquito mejor" que en días previos, aunque reconocen que los recursos disponibles trabajan al límite de su capacidad.

La administración autonómica insiste en la necesidad de contar con más medios aéreos y terrestres para contener unos incendios que no solo están dejando un balance devastador en términos ambientales, sino también graves consecuencias personales y materiales. Miles de vecinos han vivido jornadas de incertidumbre en las últimas semanas, pendientes de la evolución del fuego y de los posibles desalojos.

En localidades como Retorta, Monterrei o Maceda, los vecinos colaboran de manera directa en la protección de sus viviendas y cultivos, en ocasiones con cubos de agua y mangueras, ante la proximidad de las llamas.

Una provincia en vilo

Ourense se ha convertido en una de las zonas más castigadas por esta ola de incendios. El número de hectáreas arrasadas crece cada día y la presión sobre las brigadas aumenta a medida que se suceden los frentes activos.

