Marc Márquez rompe la maldición y conquista Austria por primera vez

Marc Márquez (Ducati) conquistó este domingo el Gran Premio de Austria en Spielberg, firmando su sexto doblete consecutivo —tras imponerse también en la carrera al esprint— y el noveno triunfo de la temporada. Su victoria tiene además un valor histórico: es la número mil en la categoría reina del motociclismo.

El ocho veces campeón del mundo planificó la carrera con precisión para imponerse al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), autor de la pole y líder en las primeras vueltas. Márquez se mantuvo a su rueda hasta lanzar el ataque definitivo en la vigésima vuelta. Una vez en cabeza, consolidó su ritmo para abrir hueco y asegurar la victoria.

La carrera comenzó con Bezzecchi al mando y Bagnaia en segunda posición, mientras Márquez superaba a su hermano Álex -obligado a cumplir una vuelta larga de sanción- para situarse en la pelea. Bezzecchi llegó a marcar la primera vuelta rápida, pero Márquez respondió con agresividad y redujo la distancia. Por detrás, Pedro Acosta y Fermín Aldeguer presionaban a Bagnaia en la lucha por el podio.

Jorge Martín se cayó

El vigente campeón, Jorge Martín, quedó fuera tras una caída en la curva siete cuando rodaba decimoquinto. Bagnaia, en cambio, cometió varios errores que le costaron caro: primero fue superado por Acosta y Aldeguer, y más tarde perdió posiciones frente a Mir y Binder, hasta terminar octavo.

La emoción se mantuvo hasta el final, cuando Fermín Aldeguer sacó lo mejor de su pilotaje en busca de Márquez, sin éxito. El de Cervera controló la carrera y se alzó con un triunfo de enorme valor, acompañado en el podio por Aldeguer y Bezzecchi.

Pedro Acosta, cuarto

Pedro Acosta terminó cuarto, seguido por Enea Bastianini, Joan Mir, Brad Binder, Bagnaia, Raúl Fernández y Álex Márquez, que cerró el ‘top 10’. Con este resultado, Marc Márquez amplía su ventaja en el campeonato y reafirma su dominio en una temporada en la que suma seis victorias seguidas en grandes premios.

