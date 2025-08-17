Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

MotoGP

Marc Márquez rompe la maldición y conquista Austria por primera vez

El de Cervera suma su sexto doblete, noveno triunfo del año y el 1.000 en MotoGP.

Marc M&aacute;rquez celebra la victoria en el Red Bull Ring

Marc Márquez celebra la victoria en el Red Bull RingReuters

Publicidad

Marc Márquez (Ducati) conquistó este domingo el Gran Premio de Austria en Spielberg, firmando su sexto doblete consecutivo —tras imponerse también en la carrera al esprint— y el noveno triunfo de la temporada. Su victoria tiene además un valor histórico: es la número mil en la categoría reina del motociclismo.

El ocho veces campeón del mundo planificó la carrera con precisión para imponerse al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), autor de la pole y líder en las primeras vueltas. Márquez se mantuvo a su rueda hasta lanzar el ataque definitivo en la vigésima vuelta. Una vez en cabeza, consolidó su ritmo para abrir hueco y asegurar la victoria.

La carrera comenzó con Bezzecchi al mando y Bagnaia en segunda posición, mientras Márquez superaba a su hermano Álex -obligado a cumplir una vuelta larga de sanción- para situarse en la pelea. Bezzecchi llegó a marcar la primera vuelta rápida, pero Márquez respondió con agresividad y redujo la distancia. Por detrás, Pedro Acosta y Fermín Aldeguer presionaban a Bagnaia en la lucha por el podio.

Jorge Martín se cayó

El vigente campeón, Jorge Martín, quedó fuera tras una caída en la curva siete cuando rodaba decimoquinto. Bagnaia, en cambio, cometió varios errores que le costaron caro: primero fue superado por Acosta y Aldeguer, y más tarde perdió posiciones frente a Mir y Binder, hasta terminar octavo.

La emoción se mantuvo hasta el final, cuando Fermín Aldeguer sacó lo mejor de su pilotaje en busca de Márquez, sin éxito. El de Cervera controló la carrera y se alzó con un triunfo de enorme valor, acompañado en el podio por Aldeguer y Bezzecchi.

Pedro Acosta, cuarto

Pedro Acosta terminó cuarto, seguido por Enea Bastianini, Joan Mir, Brad Binder, Bagnaia, Raúl Fernández y Álex Márquez, que cerró el ‘top 10’. Con este resultado, Marc Márquez amplía su ventaja en el campeonato y reafirma su dominio en una temporada en la que suma seis victorias seguidas en grandes premios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Alcaraz choca con el juez de silla por un conflicto de marcas: "No, no voy a cubrirlo"

Alcaraz choca con el juez de silla

Publicidad

Deportes

Marc Márquez celebra la victoria en el Red Bull Ring

Marc Márquez rompe la maldición y conquista Austria por primera vez

La charla entre Arrasate y Munuera Montero tras el gol de Ferran

Captan el rifirrafe entre Arrasate y Munuera Montero tras el polémico gol de Ferran: "Lo sabes perfectamente"

Alcaraz celebra un punto contra Zverev en Cincinnati

Alcaraz se mete en la final de Cincinnati y avisa: "Gracias a Sinner saco siempre mi mejor tenis"

El cruce de Marc Márquez y Valentino Rossi
MotoGP

El morboso encuentro de Marc Márquez y Valentino Rossi: "No lo he visto"

Antoine Semenyo celebra su gol en Anfield
Premier League

Detenido un aficionado por insultos racistas a Antoine Semenyo en Anfield

Chevi Guzmán hace historia en China con 5 oros
Patinaje

Chevi Guzmán hace historia en China con 5 oros en patinaje de velocidad

Con cinco oros y dos récords del mundo, el español alcanza un logro histórico en los Juegos Mundiales de Chengdú.

Carlos Alcaraz en el duelo ante Rublev
Tenis

Alcaraz sufre ante Rublev y alcanza las semifinales de Cincinnati

El murciano derrotó al ruso en un agónico duelo por 6-3, 4-6 y 7-5 en dos horas y 17 minutos. Zverev, su próximo rival.

Imagen del campo de Mestalla

El Valencia prohíbe el consumo de pipas en Mestalla "para garantizar la salubridad en las gradas"

Los robots boxean, juegan al fútbol, corren y colapsan en los 'Juegos Robóticos' de China

Los robots boxean, juegan al fútbol, corren y colapsan en los 'Juegos Robóticos' de China

Ladimir Mayorov, el prodigio español del tenis de mesa que gana a los mayores

Ladimir Mayorov, el prodigio español del tenis de mesa que gana a los mayores

Publicidad