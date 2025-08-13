Calderón, el fichaje cancelado del Nàstic por cagarse "en los muertos de los catalanes": "En Andalucía es una expresión normal"

José Manuel Calderón pasó en cuestión de horas de ser nuevo jugador del Nàstic de Tarragona a quedarse sin equipo. El club anunció su fichaje este martes tras su salida del Córdoba, pero horas después canceló la operación al resurgir en redes sociales un vídeo de junio de 2024 en el que el futbolista decía "me cago en los muertos de todos los catalanes".

Aquella expresión, pronunciada durante un directo de Instagram tras eliminar al Barça Atlètic y lograr el ascenso a Segunda división, ya se había hecho viral en su momento y el jugador pidió perdón entonces.

La afición hizo cambiar la decisión

Las reacciones de la afición grana, que milita en Primera RFEF, hicieron no obstante que el Nàstic se replanteara su decisión y descartara finalmente su incorporación.

En un comunicado, el club explicó que, "después de las valoraciones realizadas en las últimas horas", decidió "no formalizar el fichaje previamente anunciado de José Manuel Calderón Portillo".

Añadió además que "el club, que representa a una ciudad y a una afición orgullosa de su historia, de su identidad y de sus valores, considera que cualquier incorporación debe estar alineada con el respeto, la unión y la responsabilidad social que nos caracterizan".

"Estoy un poco jodido, en shock"

Horas después, Calderón compareció en 'El Chiringuito' de MEGA para dar su versión: "Estoy un poco jodido, en shock, pero asumiendo también las consecuencias. Lo primero, quería pedir disculpas a toda la gente que se ha ofendido. Tengo familia catalana, amigos y compañeros catalanes, no se lo tomaron de la misma forma".

El jugador defendió que "aquí en Andalucía es una expresión normal que no tomamos con tanta repercusión. Sentó mal a la gente y quiero pedir disculpas públicamente".

En cuanto a su futuro deportivo, el lateral aclaró: "Ahora estoy sin equipo. Tenía otras opciones aparte del Nàstic pero decidimos ahí por el proyecto, la afición y la ciudad, que es de buena calidad y se tiene que vivir bien".

Su rifirrafe con Marc Casadó

La anulación de su fichaje por el Nàstic provocó la reacción del jugador azulgrana Marc Casadó, con quien Calderón había tenido roces durante la eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda entre Barça Atlètic y Córdoba en 2023-24.

El centrocampista del Barça Atlètic comentó con un emoticono de aplauso la publicación sobre la marcha atrás del club tarraconense, gesto que recibió elogios de varios usuarios en redes sociales.

Preguntado por esta reacción en el programa de Atresmedia, Calderón respondió: "La verdad que no me sorprende. Puede poner lo que quiera, como yo también pues me equivoqué en su momento. Él ha comentado un aplauso, pues un aplauso para él también".

