Alcaraz ya lo tiene a tiro: ¿qué tiene que hacer para recuperar el número 1?

El murciano podrá arrebatar el número 1 del mundo a Jannik Sinner en el US Open.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se abrazan tras la final de Wimbledon

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se abrazan tras la final de Wimbledon

Carlos Alcaraz, que este lunes disputará la final del Masters 1.000 de Cincinnati ante Jannik Sinner, tendrá en el Abierto de Estados Unidos la oportunidad de volver a lo más alto del ránking ATP. El murciano llegaría al último Grand Slam del año con opciones reales de superar al italiano gracias a la diferencia de puntos que ambos defienden en Nueva York.

Alcaraz alcanzó la final de Cincinnati tras imponerse al alemán Alexander Zverev por 6-4 y 6-3, mientras que Sinner hizo lo propio frente al francés Terence Atmane (7-6(4) y 6-2). El título en Ohio otorgará 350 puntos extra al campeón: si gana el italiano alcanzaría los 11.830, mientras que el español se situaría en 9.580. En cualquier caso, la diferencia se movería entre 2.600 y 1.900 puntos, margen remontable para el murciano en el US Open.

En Flushing Meadows, con 2.000 puntos en juego para el campeón, Alcaraz solo defiende 50 tras caer en segunda ronda en 2024, lo que le permitiría sumar hasta 1.950 en caso de proclamarse campeón. Sinner, vigente campeón, está obligado a defender la totalidad de los 2.000 conseguidos el pasado año, lo que le sitúa en una posición más frágil.

De esta forma, Alcaraz podría alcanzar los 11.180 puntos si pierde la final de Cincinnati o los 11.530 si la gana, mientras que Sinner terminaría el US Open con 11.130 o 10.780, dependiendo de su resultado en Ohio. En caso de una hipotética final entre ambos en Nueva York, una victoria del murciano le devolvería el número 1 del mundo.

