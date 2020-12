The Best 2020: Horario y dónde ver la gala de premios de la FIFA en directo

Hoy, 17 de diciembre, la FIFA entrega los premios The Best 2020, los galardones con lo que designa a los mejores jugadores de la temporada.

Ante la epidemia del coronavirus, la FIFA se ha visto obligada a organizar una ceremonia virtual, retransmitida en directo desde su sede en Zúrich y presentada por el exjugador holandés Ruud Guillit y la periodista inglesa Reshmin Chowdhury.

Horario y dónde ver la gala de los premios The Best 2020

La ceremonia de entrega de los premios The Best 2020 tendrá lugar el jueves 17 de diciembre, a las 19:00 horas (hora peninsular). Puedes seguir la ceremonia de los premios The Best 2020 en directo online a través de la web de Antena 3 Deportes y consultar todos los detalles.

Se trata de la quinta edición de los premios The Best de la FIFA y esta vez, debido a la pandemia del coronavirus, la ceremonia deberá ser virtual, restando algo del interés que se levanta en Zúrich con la llegada y presencia de los mejores futbolistas del mundo.

Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Robert Lewandowski son los tres finalistas que optan al premio The Best 2020, que la temporada pasada recayó en el delantero argentino.

Puedes ver la gala The Best de la FIFA 2020 en ATRESPLAYER.