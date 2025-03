Los jugadores del Barça, rotos tras el repentino fallecimiento del doctor Carlos Miñarro: "De no creerlo..."

El repentino fallecimiento de Carlos Miñarro, doctor del primer equipo del FC Barcelona, que ha provocado el aplazamiento del partido entre Barça y Osasuna de la 27º jornada de Liga ha supuesto un duro mazazo para la entidad culé , especialmente para jugadores, compañeros del staff técnico y todos aquellos trabajadores que conocían a Miñarro.

Podría haber sido una muerte súbita

El trágico suceso ha ocurrido esta tarde de sábado minutos antes de que comenzara el encuentro, y pese a que todavía no se ha informado de la posible causa de la muerte, a estas horas se baraja la posibilidad de que el fallecimiento del doctor hubiera tenido lugar de forma súbita.

No obstante, una vez se ha conocido la noticia se han sucedido los mensajes de apoyo y condolencias de decenas de equipos del fútbol español, especialmente de Primera División, pero también las publicaciones de los propios jugadores del Barça, los cuales, según aseguran varias fuentes, habrían pedido la suspensión del partido una vez les comunicaron lo sucedido.

"De no creerlo", "aún no me lo creo"...

Varios futbolistas del primer equipo culé han lamentado profundamente la muerte de su doctor: "De no creerlo. Descansa en paz Doc. Mucha fuerza para la familia y amigos. Dios fortalezca sus corazones en este duro momento", escribió Ronald Araújo . "Aún no me lo creo. Un fuerte abrazo para la familia y amigos de Carles", dijo Pedri , "siempre en nuestros corazones, te echaremos mucho de menos", publicó Gavi en sus historias de Instagram. Precisamente el andaluz 'vivió' un curioso momento con Carlos Miñarro en el partido de Liga que enfrentó al Barça y al Alavés en Montjuic hace un par de meses y en el que Gavi sufrió un fuerte golpe en la cabeza: " ¿Qué día es hoy?", le dijo Miñarro, "no tengo ni p*** idea", respondió Gavi. "Te tienes que venir conmigo", sentenció el doctor tras examinarle en el campo.

Además de los mensajes de los futbolistas del Barça, la mayoría de clubes de Primera División (Real Madrid, Atlético, Athletic...) y otros muchos de otras categorías han mostrado sus condolencias por la pérdida de Miñarro.

5 días para proponer fecha y hora para la disputa del partido

En lo referente al aplazamiento del partido -lo menos importante en un momento como este- la RFEF ha informado de que "concederá a ambos Clubes un plazo de cinco días hábiles para proponer la nueva fecha y hora de celebración del encuentro", correspondiente a la jornada 27 de LaLiga.

Laporta: "Los jugadores están tristes"

Por otra parte, sobre las 22:30 de este sábado el presidente Joan Laporta ha comparecido con la televisión oficial del club para emitir un breve comunicado explicando el sentimiento del club: "Quiero comunicar la defunción del médico Carles Miñarro que ha traspasado esta tarde. Los jugadores el staff están tristes. Es un apersona que queríamos mucho. Venía en los desplazamientos con el primer equipo. Es muy triste lo que ha sucedido. Esto nos tiene que hacer fuertes. Lo mejor era el aplazamiento del partido. Hemos pedido el aplazamiento al presidente de LaLiga, que lo ha entendido. Ha habido máxima comprensión de Osasuna. Han entendido esta situación".

