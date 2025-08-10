La RFEF cesará a Montse Tomé el lunes

Montse Tomé no seguirá como seleccionadora de España. La Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de prescindir de la entrenadora, cuyo futuro pendía de un hilo tras perder la final de la Eurocopa en la tanda de penaltis. Este lunes se producirá la reunión definitiva en la que se terminará de concretar la decisión en la sede de Las Rozas.

Para cambiar al seleccionador absoluto, todos los directivos del máximo organismo español deben estar de acuerdo y, pese a que la decisión aún no es oficial, las voces que se oponían a la continuidad de Tomé en los banquillos de La Roja se han terminado por imponer, por lo que la entrenadora dejará el puesto salvo que la directiva se oponga, algo que no parece que vaya a ocurrir.

De hecho, ni aunque la selección hubiera ganado a Inglaterra y se hubiera llevado la Eurocopa le hubiera garantizado la continuidad. Tomé ha ido arrastrando desde su llegada, hace dos años, un pasado que ha terminado por sentenciarle. Ni el triunfo en la Nations League ni la final de la Eurocopa han servido para evitarlo. El fallo en los Juegos Olímpicos, pero sobre todo que formara parte del cuerpo técnico de Jorge Vilda han sido determinantes.

Cambios en la RFEF

A partir del cese de Tomé, la RFEF deberá comenzar crear un nuevo proyecto con vistas al Mundial 2027. Reyes Belver, responsable del fútbol femenino desde febrero y María Pry, que llegó en mayo como coordinadora deportiva deberán encontrar un nuevo seleccionador o seleccionadora de cara a la nueva etapa que comienza para el combinado español.

