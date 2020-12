Palmarés del The Best: Los ganadores de los premios de la FIFA

En 2016 la FIFA decidió crear el premio The Best, un galardón con el que designar al mejor jugador de la temporada. Su divorcio con France Football obligó al máximo organismo del fútbol europeo a crear ese prestigioso premio.

Hoy, 17 de diciembre, se entregará el The Best por quinta ocasión. El palmarés del premio está dominado por Cristiano Ronaldo. El portugués lo ha ganado en dos ocasiones (2016 y 2017) tras sus dos grandes campañas con el Real Madrid.

Al año siguiente, en 2018, el premio recayó en su compañero Luka Modric, al que la FIFA premio con el The Best tras su excelente campaña con el Real Madrid y su brillante actuación con Croacia en el Mundial de Rusia.

Lewandowski, el gran favorito frente a Messi y Cristiano

El año pasado el premio The Best fue ganado por Leo Messi. El argentino, que es el jugador con más Balones de Oro (6), todavía no había logrado añadir a su extensa lista de premio el galardón de la FIFA.

Esta temporada hay tres finalistas al The Best 2020. Cristiano Ronaldo y Leo Messi optan a ganarlo una vez más, mientras que Robert Lewandowski es el gran favorito para alzar el premio por primera vez en su carrera.

En la categoría femenina no hay ninguna futbolista que haya alzado el premio The Best en más de una ocasión: Carli Lloyd (2016), Lieke Martens (2017), Marta Vieria (2018) y Megan Rapione (2019).

Respecto a la categoría de porteros, los ganadores han sido Buffon (2017), Courtois (2018) y Alisson Becker (2019).

Por último, en la categoría a mejor entrenador han lazado el premio dos franceses Zidane (2017) y Deschamps (2018), el italiano Ranieri (2016) y el alemán Klopp (2019).

Puedes ver la gala The Best de la FIFA 2020 en ATRESPLAYER.