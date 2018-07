Simancas: "Nosotros no somos un apoyo a Rajoy sino una alternativa"

El dirigente socialista Rafael Simancas ha reconocido que "la primera fuerza tras las elecciones generales es el PP y a ellos les corresponde buscar la suma precisa" para formar Gobierno, aunque ha matizado que "si la aritmética no le sale, entonces entrarán en acción otras posibilidades". Entrevistado en el programa Espejo Público, Simancas ha asegurado que en el PSOE toman "nota de los resultados" y ha señalado que "los ciudadanos han votado cambio". "Estamos en un escenario completamente nuevo, con dos nuevos partidos que han entrado con fuerza", ha comentado.

Simancas, que ha repetido en varias ocasiones la idea de "respestar los tiempos", ha insistido en que "el PSOE está en disposición de cumplir con su responsabilidad como segunda fuerza, que ahora pasa por esperar a que el PP intente formar Gobierno". No obstante, ha dejado claro que su formación no apoyará la investidura de Mariano Rajoy: "Nosotros no somos un apoyo a Rajoy sino una alternativa, ningún elector nuestro comprendería que apoyáramos a Mariano Rajoy", ha dicho.

"No contemplamos el derecho de autodeterminación", ha dicho Simancas respecto a algunas de las líneas rojas del PSOE en el caso de intentar pactos, aunque no ha cerrado del todo la puerta a negociaciones con el resto de fuerzas que han logrado representación en el Congreso de los Diputados. Además, ha señalado que los socialistas han "caído unos cuantos diputados pero el PP muchos más".