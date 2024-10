Mercedes Martín, ante el debate de las alertas por la DANA: "Quizá tiene que haber un negro u otro nivel más de aviso"

La presentadora de Tu Tiempo y meteoróloga de Antena 3 Noticias, Mercedes Martín, ha moderado junto a Roberto Brasero el debate digital de '¿Lo Hablamos?' en el que han analizado, contando con los conocimientos de Francisco Martín León y Jorge Olcina, las terribles consecuencias que deja el que ya es el tercer desastre natural más catastrófico de la historia de España. Hay decenas de muertos y se sigue buscando a otros tantos desaparecidos.

Una de las cuestiones más recurrentes tras ver las consecuencias que deja el temporal, es la de la funcionalidad de las alertas que se emiten a la población desde organismos oficiales, tales como la AEMET en este caso. "Está claro que los modelos ya pintaban o modelizaban esa DANA, ese fenómeno adverso", explica Mercedes Martín, quien puntualiza que "desde la AEMET se emitió esa alerta", pero que algo que "también está en debate es si a lo mejor no tienen que ser amarillos, naranjas y rojos, a lo mejor tiene que haber un negro", o si "incluso tiene que haber otro nivel más de alerta o de aviso para, de alguna manera, estimular o avisar a la población de que no serán lluvias torrenciales, sino que las consecuencias serán catastróficas", explica nuestra compañera.

¿Hubo problema de previsión?

"Los modelos apuntaban que iba a haber una DANA nada normal"

Otra de las grandes cuestiones, junto a la de los avisos y alertas, es la de si falló la previsión. Mercedes Martín considera "que, en este caso no ha habido un problema de previsión, es decir, los modelos apuntaban que iba a haber una DANA que no era nada normal, insisto, lo modelos no cuantifican, los modelos nos avisan de si una zona es más o menos peligrosa", ante lo que "después hay que actuar sobre esa zona".

El cambio climático, importante en este tipo de episodios

De la misma forma, el cambio climático juega un papel fundamental en este tipo de eventos, señala Jorge Olcina, puesto que "este episodio pone de manifiesto que el cambio climático esta aquí y ha venido para quedarse". Señala "que antes había fenómenos, pero ahora son mas frecuentes y el calentamiento del agua del mar es un factor determinante". Olcina también insiste en que en "España no tenemos educación para el riesgo", puesto que "la población no sabe cómo actuar, los avisos están bien, pero en realidad la sociedad no esta preparada porque en los colegios no se enseña, la población no sabe como reaccionar". Esto sería, según Olcina, "lo que ha producido el desastre". "El cambio climático hará que estos fenómenos cobren mas fuerza e intensidad", explica Jorge Olcina.

Ante la pregunta de si se podía intuir la magnitud del desastre, Olcina considera que "no", puesto que "la calidad de los modelos han mejorado muchísimo, y en esta ocasión también se había dado ese aviso". Por su parte, el meteorólogo Francisco Martín también aborda el tema y considera que "había modelos que indicaban una situación anómala". Destaca que "esta era una DANA con unas características de mucha actividad en niveles altos. Ya de tres o cuatro días la DANA tenía características especiales". "Yo cuando veía esta situación lo analizaba desde el punto de vista de las predicciones probabilísticas a 10-15 días vista. Y había ya modelos que desde el punto de vista probabilístico indicaban que iba a haber una situación relativamente anómala en todo el arco mediterráneo. Prácticamente desde Málaga hasta Cataluña. Centrándose en las zonas de Comunidad Valenciana", cuenta el experto.

Además, relata que según "se iba acercando el día D, los modelos iban redirigiendo la tensión hacia ciertas zonas: Málaga, Almería, Granada, Murcia y señalaban con el dedo a las regiones de la Comunidad Valenciana". "A tres días vista había ya previstos cantidades que para un modelo operativo de predicción eran del orden de 100 y 200 litros por metro cuadrado en 12 horas. Esto es una barbaridad para un modelo predictivo operativo. Los modelos operativos que trabajan los predictores tratan de simular un complejo sistema como la atmósfera. Para que un modelo de esa cantidad de litros por metro cuadrado ya hay que prestar atención", explica Martín.

