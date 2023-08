Comparecencia de Feijóo tras reunirse con el rey Felipe VI, vídeo en streaming

Tras la formación de la Mesa del Congreso, cuya presidencia recayó en manos de la candidata socialista Francina Armengol, el lunes 21 de agosto dio comienzo la ronda de consultas de los partidos políticos con Felipe VI para elegir a un candidato que se postule a la investidura. A esa primera ronda de consultas en la Zarzuela -cuyo orden es de menor a mayor representación en el hemiciclo- acudieron los representantes de UPN, Coalición Canaria, PNV y Sumar, mientras que Junts, ERC, EH Bildu y BNG han reusado reunirse con el rey. Y este martes 22 de agosto es el turno de PSOE, PP y Vox, los tres partidos más votados.

Santiago Abascal ha sido el primero en reunirse esta mañana con Felipe VI. El líder de Vox ha despejado las dudas que surgieron tras la votación a la presidencia de la Mesa del Congreso, en las que muchos de los diputados de su partido votaron a su representante y no a Cuca Gamarra (PP), como se preveía. De esta manera, Abascal ha expresado que apoyará a la investidura de Feijóo. Eso sí, no a cualquier precio: los 'populares' no deberán apoyar "ni por acción ni por omisión" un posible "cordón sanitario" contra Vox.

Por su parte, Pedro Sánchez ha defendido ante el rey la realidad que él considera que reflejan los resultados de elecciones generales del 23J y la configuración de la Mesa y la presidencia del Congreso: una mayoría parlamentaria para un gobierno de progreso "sin alternativa". Además, ha dejado claro que si Alberto Núñez Feijóo decide presentarse a la investidura, incluso él mismo "sabe" que sería una "investidura fallida".

Asimismo, el presidente del Gobierno en funciones ha criticado uno de los principales argumentos a los que se acoge Feijóo para ser investido como presidente: que gobierne el partido más votado. "Creemos estar en condiciones de aunar el respaldo parlamentario exigido acreditado la semana pasada en la constitución de la Mesa y la presidencia del Congreso", ha subrayado el candidato socialista.

Ahora por la tarde es el turno de la consulta entre Felipe VI y Alberto Núñez Feijóo​, que, con el 'sí' de Vox, alcanza los 172 votos en el Congreso (137 de su partido, 33 de Vox, uno de UPN y otro de Coalición Canaria).