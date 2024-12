Puigdemont amenaza a Sánchez: "Así no podemos continuar"

El líder de Junts, Carles Puigdemont, avisó este sábado al presidente del Gobierno de que "así no podemos continuar", en referencia a los "incumplimientos" de los acuerdos con su partido, ya que en un año "no ha habido avances" y dejó claro que su partido "mantendrá su posición". Así lo dijo el expresidente catalán durante su intervención por vía telemática en el Consell Nacional, donde insistió en que el balance que hace del acuerdo firmado entre el PSOE y Junts para la investidura de Sánchez "no es bueno" y acusó al presidente del Gobierno de "falta de compromiso".

En este sentido, el líder de Junts manifestó que su experiencia con el PSOE "no invita al optimismo" y que están preparados para asumir los costes políticos y personales de las decisiones que tomen. "No somos rehenes de nadie ni nos dejaremos engañar", sentenció.

Al mismo tiempo, apuntó que su partido decidió dar apoyo a alguien que es un incumplidor persistente. "Nos parecía que todas las precauciones eran pocas y que en todo caso, en el primer año teníamos que hacer un balance y no es bueno. Es decepcionante, más de incumplimientos que de cumplimientos", manifestó.

Puigdemont indicó que este balance ha obligado a su partido a dar un golpe sobre la mesa y marcar un punto de inflexión porque las cosas no pueden continuar así. "Junts firmó el acuerdo con el PSOE para crear las condiciones y abordar temas como los déficits del autogobierno, y, sobre todo, el derecho del pueblo de Cataluña a la autodeterminación; pero, más de un año después estas condiciones no se han creado", afirmó.

A juicio del líder de Junts, el Gobierno de Cataluña, liderado por Salvador Illa, ha ido deconstruyendo aquello que, poco o mucho, hemos intentado construir en la mesa de Suiza. Por eso, tenemos el derecho para decir que no vamos bien y exigir al PSOE respeto al acuerdo de Bruselas", concluyó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.