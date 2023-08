Arrancan las conversaciones del PP con el resto de partidos para la investidura de Feijóo, en directo

Feijóo también tiene intención de mantener reuniones con todos los presidentes autonómicos que "quieran aportar", por lo que se espera que durante estos días, Feijóo reciba visitas regionales. En el mitin que tuvo lugar en Pontevedra, en el castillo de Sotomayor, hizo declaraciones en las que aseguró que no sería presidente "a cualquier precio" y que tiene la intención de gobernar como “un presidente libre y no secuestrado, un presidente que tenga capacidad para nombrar y cesar a sus ministros, un presidente al servicio de España y no al servicio de una ambición personal” y "no quiero atajos ni chantajes para ser presidente”, añadió. (SERVIMEDIA).