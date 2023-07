Victoria amarga del PP con posibilidad de gobierno para el PSOE y temor al bloqueo político

El guion final ha sido muy diferente del que dibujaban las encuestas electorales previas al 23J. Y es que el resultado de estas elecciones generales de 2023 ha dejado a un PP ganador... pero sin premio. En eso sí que acertaron los sondeos previos, en que los de Feijóo ganarían en votos, pero también vaticinaban para los 'populares' una mayoría absoluta junto a Vox que finalmente no se ha dado. Frente a ellos, un PSOE que ha aguantado el pulso en las urnas y que, aunque tampoco es que haya alcanzado esa 'remontada' de la que hablaban, podría volver a ver a Pedro Sánchez al frente de la Moncloa.

Con el 99% de los votos escrutados, el PP ha logrado 136 diputados en el Congreso de los Diputados -47 más que en las elecciones de 2019-. Un importante incremento de escaños que no ha ido acompañado por los resultados de Vox: la formación de ultraderecha ha perdido 19 escaños, quedándose en 33. Así, entre las dos fuerzas del bloque de la derecha, la suma es de 169 diputados, 7 menos que los que necesitaban para esa mayoría absoluta que esperaban obtener. La cifra, finalmente, no les da para gobernar, ni siquiera con la hipotética suma del diputado de UPN y del de Coalición Canaria.

Por su parte, el bloque de la izquierda ha logrado 153 diputados en el Congreso. De ellos, 122 corresponden a los obtenidos por el PSOE, mientras que los 31 restantes los aporta Sumar, la plataforma política de Yolanda Díaz bajo la que 15 partidos se han presentado en coalición a estas elecciones.

Senado ESCRUTINIO: 99,99% Actualizado a las: 02:04 Congreso DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos PP 136 33,05 8.091.662 PSOE 122 31,69 7.760.709 VOX 33 12,39 3.033.678 SUMAR 31 12,31 3.013.899 ERC 7 1,89 462.883 JxCAT - JUNTS 7 1,6 392.634 EH Bildu 6 1,36 333.362 EAJ-PNV 5 1,12 275.782 B.N.G. 1 0,62 152.327 CCa 1 0,46 114.718 U.P.N. 1 0,21 51.764 PACMA 0 0,67 165.765 CUP-PR 0 0,4 98.794 FO 0 0,19 46.604 NC-bc 0 0,18 45.557 PDeCAT-E-CiU 0 0,12 31.687 RECORTES CERO 0 0,09 23.253 U.P.L. 0 0,09 23.010 PUM+J 0 0,09 22.389 EXISTE 0 0,08 20.298 PCTE 0 0,07 17.914 GBAI 0 0,04 9.839 SY 0 0,03 9.626 ADELANTE ANDALUCÍA 0 0,03 9.064 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,03 8.287 JM+ 0 0,03 8.234 XAV 0 0,02 7.321 BQEX 0 0,02 5.754 CJ 0 0,02 5.482 FE de las JONS 0 0,02 5.104 PAR 0 0,01 4.088 ESPAÑA VACIADA 0 0,01 3.069 PH 0 0,01 2.809 ASTURIAS EXISTE EV 0 0,01 2.248 XH 0 0,01 1.914 VP 0 0,01 1.898 Zsi 0 0,01 1.797 VB 0 0,01 1.739 POR MI REGIÓN 0 0,01 1.655 AHORA CANARIAS-PCPC 0 0,01 1.640 PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0,01 1.428 EVB 0 0,01 1.400 CpM 0 0,01 1.279 EV-PCAS-TC 0 0,01 1.156 JxG 0 0,01 1.099 Somos Cc 0 0,01 934 PREPAL 0 0,01 886 ALM 0 0,01 792 F.I.A. 0 0,01 492 3e 0 0,01 466 Ud.Ca 0 0,01 452 GITV 0 0,01 361 +RDS+ 0 0,01 297 EVC 0 0,01 261 PUEDE 0 0,01 257 LB 0 0,01 246 UNIDOS SI 0 0,01 241 FUERZA CÍVICA 0 0,01 113 CCD 0 0,01 100 Resumen del escrutinio: Participación 70,4% Votos contabilizados: 24.742.975 99,99% Abstenciones: 10.402.144 29,59% Votos en blanco: 199.382 0,81% Votos nulos: 261.076 1,05%

¿Qué necesita Sánchez para ser investido presidente?

Para poder alcanzar los 176 diputados que marcan la mayoría absoluta, la izquierda necesitaría todavía 23 escaños más. Unos escaños que podrían venir de los aliados tradicionales del actual Gobierno en funciones en el Parlamento y que serían ERC, EH Bildu, PNV y BNG. Entre las cuatro formaciones sumarían 19 asientos más en el hemiciclo. De esta manera, la hipotética investidura de Pedro Sánchez para seguir como presidente del Ejecutivo español dependería de Junts, la formación de Carles Puigdemont, y sus 7 diputados. Sin embargo, el expresidente catalán ya manifestó antes de comenzar esta campaña electoral que su partido no daría su apoyo ni a los de Sánchez ni a los de Feijóo. Falta ahora por ver lo que hacen ante este nuevo escenario político.

La realidad es que el panorama también pinta difícil para los socialistas. De hecho, la situación que han dejado estas elecciones generales podría desembocar en un bloqueo parlamentario que, aunque permitiría a Sánchez seguir en la Moncloa, podría significar la repetición de elecciones. Todo es posible.

Feijóo quiere intentar la investidura

Alberto Núñez Feijóo ha comparecido tras los resultados de las elecciones en la sede del Partido Popular en Genóva (Madrid) para valorar los resultados obtenidos por su partido. "Hemos conseguido 8 millones de votos, tres más que en las últimas generales. ¿Cuál es nuestra obligación ahora? Es que no se abra un periodo de incertidumbres en España. Los españoles nos han dado la confianza al PP y han pedido a los partidos del arco parlamentario que dialoguemos. Como candidato del partido más votado, creo que mi deber es abrir el diálogo para liderar desde el primer minuto ese diálogo y para intentar gobernar nuestro país de acuerdo con los resultados y la victoria electoral".

El líder del PP, que ha anunciado que quiere intentar la investidura, ha lanzado un mensaje a Pedro Sánchez: "Con toda humildad pero también con toda determinación me hago cargo de iniciar el diálogo para formar Gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en las urnas este mismo domingo y pido formalmente que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España. Es una petición legítima democrática imprescindible. La anomalía de que en España no pudiese gobernar el partido más votado solo tiene como alternativa el bloqueo, que en nada beneficia a España, a nuestro prestigio internacional y a la seguridad de las inversiones. Pido al PSOE, expresamente, y al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el Gobierno de España una vez más".

Sánchez celebra el fracaso del "bloque involucionista"

Por su parte, Pedro Sánchez ha celebrado los 122 escaños obtenidos por el PSOE pese a los vaticinios de la mayoría de encuestas. Además, ha aplaudido la labor de los votantes, que ha permitido que "el bloque involucionista de retroceso" de PP y Vox haya "fracasado".

"Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado estos últimos cuatro años ha fracasado", ha manifestado el todavía presidente del Gobierno. "Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y libertades han fracasado en el día de hoy. Han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando a que siga el camino del retroceso marcado por el PP con Vox. Así que españoles y españolas, somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo".

El PP, mayoría absoluta en el Senado

Con más del 90% de los votos escrutados, el PP ha afianzado su mayoría absoluta en el Senado. Así, los 'populares' han conseguido en estas elecciones 119 senadores electos, que se suman a los 23 que tiene por designación autonómica. En total, suponen 142 escaños, mientras que el PSOE se queda en la Cámara Alta con 93 parlamentarios (74 electos y 19 por designación autonómica).

La tercera fuerza en Senado vuelve a recaer en la coalición de ERC y Bildu (Izquierdas por la Independencia), con 7 senadores que se suman a los 4 parlamentarios que ya tenían por designación autonómica (3 ERC y 1 Bildu).

A ellos les seguiría el PNV, con 4 senadores (más el que tiene por designación autonómica). Por su parte, Junts se queda con un parlamentario elegido en estas elecciones, más 2 dos de designación autonómica; mientras que UPN, Asociación Socialista Gomera (ASG) y Agrupación Herreña Independiente (AHI) se reparten uno cada uno.

Resultado de las elecciones generales de 2019

El resultado de las pasadas elecciones generales, celebradas el 10 de noviembre de 2019, situaron al PSOE como la fuerza política más votada. Los socialistas obtuvieron 120 escaños gracias a los 6.792.199 de votos que recibió y a un apoyo del 28,3% del electorado.

La segunda fuerza fue el PP, que obtuvo 89 escaños (5.047.040 votos y un 21% de apoyo); la tercera, Vox, con 52 diputados (3.656.979 votos y un 15,2% de apoyo); y la cuarta, Unidas Podemos (35 escaños con 3.119.364 votos y un 13% de apoyo).

Les siguieron las siguientes formaciones:

ERC-Sobiranistes (13 escaños, 874.859 votos y un 3,64% de apoyo)

Ciudadanos (10 escaños, 1.650.318 votos y un 6,9% de apoyo)

JxCat-Junts (8 escaños, 530.225 votos y un 2,21% de apoyo)

PNV (6 escaños, 379.002 votos y un 1,58% de apoyo)

EH Bildu (5 escaños, 277.621 votos y un 1,15% de apoyo)

Más País (3 escaños, 559.110 votos y un 2,33% de apoyo)

CUP-PR (2 escaños, 246.971 votos y un 1,03% de apoyo)

CCa-PNC-NC (2 escaños, 124.289 votos y un 0,52% de apoyo)

NA+ (2 escaños, 99.078 votos y un 0,41% de apoyo)

BNG (1 escaño, 120.456 votos y un 0,5% de apoyo)

PRC (1 escaño, 68.830 votos y un 0,29% de apoyo)

¡TERUEL EXISTE! (1 escaño, 19.761 votos y un 0,08% de apoyo).

El resto de fuerzas no obtuvo el mínimo necesario para entrar en el hemiciclo.