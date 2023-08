El PP excluye a Bildu de las negociaciones para lograr la investidura de Feijóo: llamarán a PSOE, Junts y ERC

Después de que Alberto Núñez Feijóo haya recibido el encargo de formar Gobierno, el PP ha cambiado de estrategia. De las prisas iniciales, han pasado a pedir tiempo para negociar con el resto de partidos. Por ahora, únicamente excluyen a EH Bildu de su ronda, en la que hablarán también con el PSOE. Los 'populares', además, recuerdan que están a tan solo cuatro escaños de lograr la mayoría absoluta.

Este miércoles, el Partido Popular ha querido lanzar este mensaje a los dirigentes y a los votantes del PSOE, a quienes advierten que no estén cómodos con los pactos de Pedro Sánchez. Asimismo, los 'populares' confirman que van a hablar con todas las formaciones políticas, incluyendo a Junts y ERC y excluyendo a EH Bildu.

El PP reconoce que va a ser complicado lograr apoyos

En el PP reivindican los cuatro escaños que le faltan para la mayoría absoluta y dicen que los 172 apoyos con los que ya cuentan sí que representa a una amplia mayoría social. Aun así, admiten que el escenario es muy complicado.

"Hasta el rabo todo es toro. Ojo, que son cuatro votos", ha expresado el coordinador general del PP, Elías Bendodo. "Cuatro escaños", recuerda, por su parte, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. "Cuatro diputados de la mayoría absoluta", incide el presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, en esta clase de negociaciones, la distancia es relativa, y el PP va a necesitar intensificar sus negociaciones para cerrar acuerdos que permitan formar Gobierno. Aquí es cuando entra el PNV y su presidente, Andoni Ortuzar.

Rifirrafe entre PP y PSOE por los tiempos

De hecho, aunque Feijóo iniciará las conversaciones para la investidura a partir del próximo lunes, ya han transmitido su voluntad para llegar a acuerdos. "Le puede interesar las propuestas que podemos y que vamos a hacer a partir del lunes", ha señalado la vicepresidenta de políticas sociales 'popular', Carmen Fúnez.

No obstante, desde el PSOE critican que no se pongan manos a la obra desde ya. "Ahora dice que empieza las conversaciones el lunes. ¿Por qué no hoy?", se pregunta el secretario de política federal socialista, Patxi López. "Lo procedente habría sido que se hubiera puesto a trabajar ya para dejar de marear la perdiz", ha enfatizado Pilar Alegría.

Todo un choque por el control de tiempos, sobre todo porque la estrategia del PP no solo es ir paso a paso, sino también incluso rebajar expectativas sobre lo que está por venir. "Lo tiene dificilísimo porque el PP no está dispuesto a cualquier cosa por gobernar", afirma el vicesecretario del PP, Esteban González Pons.

En este punto, entran en juego las fuerzas independentistas y sus exigencias al PSOE. "La amnistía y la autodeterminación son el camino", ha insistido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en su cuenta de Twitter.

Unas exigencias que Sumar cree que el PSOE debería escuchar. "Entendemos que esta propuesta podría estar compartida por el Partido Socialista", ha opinado Marta Lois, portavoz del partido en el Congreso. Aun así, los socialistas insisten en que no traspasarán el límite marcado por la Constitución.