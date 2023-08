El PSOE se ve como favorito tras la victoria en el Congreso, pero el PP confía en lograr los apoyos necesarios

Este viernes, el rey Felipe VI ha recibido en Zarzuela a la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El encuentro ha tenido lugar a las 10:30 horas y es el paso previo al inicio de la ronda de consultas del monarca con los líderes de las distintas formaciones políticas para someter a Alberto Núñez Feijóo o Pedro Sánchez a la votación de investidura.

Felipe no ha querido esperar y comenzará las consultas el próximo lunes a las 10:30 horas de la mañana. Estas tendrán una duración de dos días e irán en orden ascendente de escaños. De esta manera, será el líder de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que cuenta con un diputado, quien inaugure las conversaciones con el rey.

La hoja de ruta de la ronda de consultas

Hora y media después será el turno de la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, que también dispone de un parlamentario. Seguidamente, a las 16:00 horas de la tarde, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, acudirá a Zarzuela en representación de cinco butacas de la Cámara Baja. Así, la jornada de consultas del lunes la clausurará la máxima responsable de Sumar y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, a las 17:30 horas, que logró 31 escaños en las elecciones del 23J.

Las conversaciones se retomarán, una vez más, a las 10:30 horas de la mañana del martes, momento en que Felipe se verá con el presidente de Vox, Santiago Abascal, que cuenta con 33 parlamentarios. A mediodía, le tocará al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mientras que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, será el encargado de cerrar las consultas a las 16:00 horas.

En esta ronda no estarán presentes, como viene siendo habitual en los últimos años, los partidos nacionalistas de ERC, Junts per Catalunya y EH Bildu, al igual que el BNG, quienes han decidido no acudir a la llamada del rey al no reconocer la autoridad política del Jefe de Estado.

Feijóo y Sánchez reclaman que son los candidatos adecuados

En este contexto, el monarca se enfrenta a una ronda de consultas inusual, en la que dos candidatos aspiran a llegar a la Moncloa. El rey no tardará en comunicar su decisión, pero PSOE y PP reclaman su prioridad, uno desde la fuerza de los apoyos y otro desde su condición de ganador de las elecciones.

Los socialistas insisten en que la victoria de este jueves en la Mesa del Congreso confirma sus apoyos y habilita a Sánchez como el candidato mejor situado para la investidura. Sin embargo, los 'populares' inciden en que Feijóo tiene derecho a intentarlo en primer lugar y aseguran que todavía se pueden lograr los acuerdos necesarios.

"No veo ningún otro candidato que, en estos momentos, esté en disposición de poder hacerlo", ha expresado el recién escogido presidente del Senado, Pedro Rollán. "Nosotros no contemplamos la opción de perder. Contemplamos la opción de cumplir con nuestra obligación", ha dicho, por su parte, el vicepresidente segundo de la Cámara Alta, Javier Maroto, en declaraciones al programa 'Más de Uno' de Onda Cero.

Vox ratifica su apoyo al PP

Para cumplir con esas obligaciones, el PP precisa de manera obligada del apoyo de Vox, aunque sus relaciones no pasan por el mejor momento. Los de Abascal les acusan de tratarles con desprecio y soberbia al no cederles un puesto en la Mesa de la Cámara Baja. Aun así, confirman que pondrán a disposición sus escaños para evitar que Sánchez sea reelegido.

"Hay que evitar a toda costa un gobierno en contra de los españoles y en contra de España", ha enfatizado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, "eso implica apoyar una investidura del señor Feijóo, y eso haremos".

Una vez hayan terminado las consultas entre el rey y los políticos, la presidenta del Congreso volverá a ser citada en Zarzuela para conocer el nombre del candidato que proponga para someterse al debata de investidura.