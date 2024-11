La DANA está en retirada: César Gonzalo pide precaución con sus últimos coletazos

En retirada, así hemos rotulado nuestra intervención del tiempo en Las Noticias de la Mañana. Es cierto, la DANA hoy se va alejando, moviéndose hacia el oeste, del Golfo de Cádiz. Quedan sus últimos coletazos en Huelva, ojo que aún podrán ser fuertes. En el resto de Península y Baleares llega la calma para quedarse. En Canarias, al aproximarse la DANA, se esperan lluvias. Podrán ser puntualmente fuertes, sí, pero no torrenciales según indican las previsiones.

Últimos coletazos

Durante la mañana de este viernes mucha precaución en Huelva, con aviso por riesgo importante activo hasta las 15:00 horas. Se esperan chubascos de hasta 30 litros/m2 en solo una hora, o cumulados de más de 80 litros/m2 en 12 horas. Los avisos se extienden al oeste de Cádiz, con nivel amarillo vigente hasta la misma hora. Las tormentas podrán darse De forma más débil en el oeste de Extremadura y de la meseta norte, podrán darse algunos chubascos. En general en todas estas zonas por la tarde ya no se esperan.

Vuelve la calma

Ya no hay avisos activos en las costas del Mediterráneo. Vuelve la calma y para largo. Hoy, sí se esperan cielos encapotados, incluso podrán caer algunas gotas. Pero insistimos, nada importante. El sol predominará a orillas del Cantábrico, en el resto de la Península y Baleares predominarán las nubes y los claros. Hay que destacar la calima, el polvo en suspensión que nos podrá acompañar durante el fin de semana.

Atentos en Canarias

La DANA se va a situar próxima al archipiélago canario. No va a recorrer las islas, así que las lluvias llegarán de refilón. Ya hoy han descargado en Tenerife, y en general serán probables en el norte de las islas en este viernes. En el que no se puede descartar que sean fuertes. Mañana, en cambio, se activa el aviso de nivel amarillo en La Palma, La Gomera, y el Hierro por fuertes chubascos. Podrán ser fuertes, pero no se prevén que alcancen intensidad torrencial.

Fin de semana

Mañana podrán darse algunas lluvias débiles en el oeste peninsular, en el resto no se esperan. En un sábado con presencia de abundante polvo en suspensión, de calima. El domingo arrancará con nieblas en el interior, si levantan tendremos cielos despejados. La excepción la encontraremos en el Cantábrico con un domingo nublado. Y En Canarias con la posibilidad de nuevos chubascos. En cuanto a las temperaturas tendremos un fin de semana con temperaturas tan suaves como las de hoy.

