Elecciones generales, en directo: arranca la ronda de consultas con el Rey para la investidura

Aitor Esteban, portavoz del PNV, ha indicado que no cree que sea posible que salga un candidato tras esta primera ronda de contactos, pues "a día de hoy ninguno tiene apoyos".

"No sé si el Rey el martes dirá cuál es el candidato que propone, la inseguridad sobre las mayorías es absoluta, no me extrañaría que hubiese una segunda ronda", ha declarado Esteban.