Bendodo carga contra Sánchez: "No puedes entregar la gobernabilidad de España a los que quieren romperla"

Elías Bendodo, coordinador general del PP, ha respondido a las promesas que ha hecho Pedro Sánchez acerca de mantener otros cuatro años de legislatura asegurando que el presidente en funciones "está dispuesto a ser investido a cualquier precio, a costa de desgastar España y elevando el precio hasta donde haga falta para seguir atornillado a la Moncloa". A su vez, ha instado al secretario general del PSOE ha aclarar las medidas que tomará con Cataluña en lo referente a la amnistía y a si permitirá o no un referéndum.

Estas declaraciones han tenido lugar en el Comité de Dirección del PP de Estepona, Málaga. En su intervención, Bendodo, ha defendido el derecho de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, a gobernar ya que ha ganado las elecciones y en 45 años de democracia "el partido que ha ganado las elecciones es el que ha gobernado". Es por esto que el PP continúa sus esfuerzos para la investidura, buscando "construir una mayoría que hoy suma un bloque de once millones de españoles, 172 escaños", lo que hace que estén "a cuatro votos de conseguir que cambie el Gobierno de España".

Bendodo ha asegurado que el PP trae consigo "una legislatura para transformar nuestro país" y para "avanzar en calidad de vida democrática, dar un paso en madurez democrática", sin "mercadear" con el Gobierno. En contraposición sitúa al Gobierno que proporcionaría el PSOE con "24 partidos y no es una exageración, porque son el PSOE, másSumar, que son 18 partidos, más los cinco partidos entre independentistas, nacionalistas y soberanistas. Todos pidiendo". "Unos pedirán vicepresidencias, otrosamnistías, otros ministerios, otroreferéndum y otros presupuesto", añadió.

Destaca como las principales diferencias existentes entre Feijóo y Sánchez que este último está dispuesto a "desgastar a España para mantenerse" mientras que Feijóo "está dispuesto a desgastarse por España". Ha reforzado esta hipótesis con la afirmación de que el partido no está dispuesto a "vender España a cambio de conseguir la investidura", mientras que Sánchez "si hay que romper España, la romperá. Si hay que dar la amnistía, la dará. Si tiene que convocar el referéndum, lo convocará".

Sánchez hará "todo por mantenerse sentado en sillón de la Moncloa"

El coordinador general del PP ha sido especialmente crítico con Sánchez, al que ha dirigido gran parte de su intervención. Le ha recriminado ser capaz de todo "por mantenerse sentado en el sillón de la Moncloa", hecho que "España sufrirá", y de "ceder en todo lo que haga falta" pisoteando la "Carta Magna" y permitiendo que "los que han sembrado el odio y la tragedia en muchas familias se rían ahora de las víctimas".

"Ha pasado del 'sí es sí', que ha sacado más de 100 violadores a la calle y 1.000 de ellos han visto reducidas sus condenas, al 'no es no'"; "sólo dice sí a los independentistas y a los herederos de ETA, por eso se lleva también con ellos", incidiendo en que "no puedes entregar la gobernabilidad de España a los que quieren romperla", apostilló.

Ha insistido en que la única opción que el actual presidente en funciones es convertirse en un "Frankenstein 2", con la diferencia de que "el precio a pagar sea muchísimo más alto que el que ha pagado ahora".

Propuesta del PP para el Gobierno

Bendodo ha enfatizado el proyecto de Gobierno que presenta el PP basado en seis pactos de Estado:

Regeneración democrática.

democrática. Blindaje del Estado de bienestar .

. Saneamiento económico .

. Pacto por las familias .

. Pacto por el agua .

. Pato territorial.

El líder del PP ha asegurado que siguiendo estos seis pactos se conseguirá que España logre "hacer un parón y dar un impulso en calidad y madurez democrática y esos seis pactos van es esa línea". Invita a que en estas medidas no solo participen "los dos partidos principales partidos", sino que puedan hacerlo "todos aquellos que se quieran sumar".

Con estas medidas, según ha comunicado Bendodo, "España habrá dado un salto".

Finalmente, ha hecho hincapié en que para el partido no existen españoles "de primera y de segunda", recordando como Sánchez "no ha hecho nada" para Málaga ni para Andalucía, yendo a la comunidad solo para "dar mítines" y "calentar la cabeza", sin ofrecer "ningún proyecto de envergadura y ningún compromiso".