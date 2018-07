El candidato del PSOE a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha elogiado hoy el patriotismo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el único mitin juntos en campaña, en el que ha emplazado también a los españoles a frenar el 20N en las urnas al PP para no tener que salir a protestar el 21.

Rubalcaba ha reunido hoy en un multitudinario mitin en Málaga a 7.000 personas, junto a veteranos y nuevas promesas del PSOE, en un acto denominado "Generación tras generación, peleando por lo que queremos", donde ha estado arropado por Zapatero, el lehendakari, Patxi López; el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y otros dirigentes del partido.

Un acto en el que ha agradecido a Zapatero su patriotismo, porque siempre ha mirado por el interés general del país, incluso aunque eso haya ido a veces en contra de los intereses de su partido.

El candidato se ha declarado "orgulloso" de Zapatero y le ha dado las gracias porque "ha hecho lo más importante", que es a la vez el "mayor capital" del PSOE: "Ha puesto por encina de nuestros intereses y de su partido los interés de su país, de España".

Convencido de que el domingo los socialistas tendrán "un buen resultado", Rubalcaba ha recordado a los socialistas que siempre podrán decir que han antepuesto los intereses de España a los del partido.

"La derrota de ETA no habría sido posible sin Rubalcaba"

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha elogiado hoy a Alfredo Pérez Rubalcaba, de quien ha destacado su capacidad de decidir, de actuar, de no mirar nunca a otro lado y de mojarse, pero, sobre todo, ha sido rotundo al señalar que la derrota de ETA no hubiera sido posible sin él.

Zapatero ha participado hoy en Málaga en un mitin intergeneracional con el candidato del PSOE para el 20N, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el único acto en el que han coincidido en esta campaña.

"Nada hubiera sido posible sin Alfredo Pérez Rubalcaba", ha subrayado al referirse a la derrota del terrorismo y tras elogiar el coraje y la tenacidad del lehendakari, Patxi López, también presente en el acto.

Ha aprovechado su intervención para defender la gestión de la crisis que ha hecho su Gobierno y para acusar al exjefe del Ejecutivo José María Aznar de mentir al decir que España está en bancarrota.