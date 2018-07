Rubalcaba, sobre ETA: "Lo importante es que es la primera campaña sin violencia"

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno y exministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha valorado de este modo la entrevista de ETA en la que habla de desarme y de liberación de presos: "Lo único importante es que es la primera campaña electoral en democracia sin violencia".



Rubalcaba se ha expresado así en una entrevista en vídeo a raíz de preguntas enviadas por Twitter en la que el moderador le ha instado a limitar sus respuestas a 9 segundos, lo que a su juicio sería equivalente a los 140 caracteres de un 'tuit'. De este modo, el exministro se ha limitado a una frase como primera reacción a la entrevista de la banda terrorista ETA.

Lucha contra los delitos fiscales

Rubalcaba se ha comprometido hoy a, si gobierna, elevar de 5 a 10 los años para que prescriban los delitos fiscales y prohibirá el pago en efectivo de las facturas por encima de los 3.000 euros.

También ha sido interrogado sobre la transparencia que debería haber en las partidas de la Casa Real y ha considerado que "todos los presupuestos se examinan en el Congreso y todas las partidas se examinan en el Congreso y se votan en el Congreso.

No se irá, "como Almunia"

"Esa noche no me iré", ha dicho en respuesta a preguntas enviadas a través de Twitter, pidiendo a los internautas que vuelvan a preguntárselo el día 21 de noviembre, o mejor el 22 o el 23 porque es una "persona reflexiva".



La respuesta la ha propiciado una pregunta sobre si dimitirá en caso de perder las elecciones, como hizo Joaquín Almunia en 2000.

Rubalcaba ha respondido de inmediato que no, pero explicando que él sólo es candidato, no secretario general del PSOE como era Almunia, de manera que "difícilmente" puede dimitir. "Pero esa noche no me iré", ha remachado.



Como es su costumbre, no ha respondido a si aspirará a ser secretario general del PSOE sean cuales sean los resultados electorales -ha dejado la pregunta para el día 22 o el 23-- y ha rechazado el término "inhabilitación" cuando se le ha preguntado por debajo de qué resultado se consideraría inhabilitado para aspirar a liderar el PSOE. "El término inhabilitado es muy duro", ha dicho.