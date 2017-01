Iglesias, a Pedro Sánchez: "Por desgracia aunque lo has intentado no has logrado renovar el partido"

Pablo Iglesias ha arremetido contra Pedro Sánchez asegurando que aunque coincide "con las propuestas" que hace, pero cuando gobiernan no hacen lo que dicen. "Por desgracia aunque lo has intentado no has logrado renovar el partido", añade Iglesias.

Al ser preguntado por los recortes, Pedro Sánchez ha asegurado que "no habrá". "El PP, al igual que hizo al principio, mintió a los españoles, no ha cumplido con los objetivos de déficit público", asegura el participante del PSOE. Iglesias, que le ha dado la razón en este caso, ha apuntado que el asesor económico de Sánchez "ha hecho una declaración de que se van a cumplir los objetivos de déficit de la Comisión Europea". "Habéis tenido muchas oportunidades, pero en tu partido mandan otros", añade dirigiéndose al líder de PSOE.

Albert Rivera ha aclarado que "por ese agujero que presentó el PP en los presupuestos" tuvieron que ser más prudentes. "España va a cumplir, España no es ni Varufakis ni Tsipras. Lo que no podemos es no pagar", añade el representante de Ciudadanos.

Por último, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que "no va a haber más recortes". "Hay gobiernos de gastar y deber como el suyo -dirigéndose a Pedro Sánchez-, y gobiernos de pagar", apunta la vicepresidenta.

Impuestos

Rivera ha expuesto que "el PP, propuso baja el IRPF y a los 15 días lo subio". Desde su partido proponen "una media del 3% en todos los tipos. Ha apuntado que "cuando la gente tiene más dinero en el bolsillo consume más, la reforma fiscal de Ciudadanos pretende recaudar más".

Santamaría propone "hacer otra rebaja fiscal, porque estamos creciendo". "Queremos ayudar a las familias que no llegan a fin de mes. Ahora hay posibilidad de devolver el esfuerzo a los ciudadanos", concluye.



Iglesias asegura que "la pregunta fundamental no es si subir o bajar los impuestos". "Decimos que hay que bajar el IVA, y subirselo a los productos de lujo y a la minoría que no se ha ajustado el cinturón como la mayor parte de los españoles", señala.