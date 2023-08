García-Page lamenta que Puigdemont tenga "el mando a distancia" y pueda "someter al Gobierno a libertad condicional"

Este jueves, Francina Armengol ha sido elegida presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados gracias al apoyo, entre otros, de ERC y Junts per Catalunya. Unos acuerdos que no han sido bien recibidos por el socialista Emiliano García-Page, que ha lamentado el poder que Carles Puigdemont ostenta desde Bruselas y le permite condicionar la gobernabilidad de España.

Nada es gratis, y los independentistas lo saben. Gracias a los acuerdos alcanzados por los apoyos a Armengol, habrá una comisión de investigación sobre el caso de espionaje 'Pegasus' y, por otro lado, el PSOE habría aceptado explorar "vías legales" para "desjudicializar" el 'procés'. Por el momento, nadie del Gobierno habla de amnistía, pero tampoco se descarta.

Asimismo, se permitirá el uso de lenguas cooficiales en Congreso y Senado y, tal y como se ha anunciado este mismo jueves, este compromiso se extenderá a las instituciones europeas. El ministro de Asuntos Exterior, José Manuel Albares, ha solicitado por carta a Bruselas incluir el catalán, el euskera y el gallego en el "régimen lingüístico" de la Unión Europea.

Puigdemont ha presumido de los pactos en su cuenta de Twitter, pero ha avanzado que estas cesiones son a cambio de "la mesa del Congreso", mientras que sobre la investidura no hay avances. "La investidura está exactamente donde estaba al día siguiente de las elecciones", ha aseverado.

García-Page lamenta la influencia de Puigdemont y avisa sobre las lenguas cooficiales

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha asistido al acto de toma de posesión de María Chivite como presidenta de Navarra y, desde allí, ha destacado la influencia del que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña.

Según García-Page, a día de hoy Puigdemont tiene un gran poder estando fuera del país, y considera que tiene la capacidad de someter al Ejecutivo a "libertad condicional". En este sentido, ha expresado que el futuro de la política española y su gobernabilidad no puede pender del hilo del líder de Junts, y apuesta por que se desligue del referéndum catalán y su proceso de 'Brexit'.

"La votación del Congreso no deja de ser el trámite para que se dé comienzo a las negociaciones y eso nos tiene a todos en vilo, por no decir muy preocupados", ha afirmado, haciendo referencia a la fuerza negociadora de los independentistas.

En esta misma línea, ha señalado que es fundamental que Puigdemont se olvide de la amnistía y la autodeterminación en las negociaciones para una investidura ya que, de lo contrario, la nueva legislatura estaría en riesgo. "Puigdemont, que es el que tiene el mando a distancia de la legislatura y desde fuera de España, no puede tener sometido a libertad condicional al Gobierno de España y mucho menos lo que no puede ser el que decida", ha incidido.

García-Page también ha entrado en materia de los idiomas de la Constitución, tras el acuerdo por la inclusión de las lenguas cooficiales en las instituciones. El mandatario manchego ha valorado su papel como parte del valor de la diversidad del país, pero ha aclarado que las lenguas no se pueden utilizar como armas de negociación. "Autodeterminación, se diga en vasco, en catalán, en gallego o en español, no puede haber", ha sentenciado.

El presidente manchego blinda a Armengol y a Chivite

Paralelamente, el socialista ha celebrado la elección de Armengol como presidenta del Congreso, y considera que tiene las capacidades y la experiencia para ocupar el cargo. "La he conocido muy bien como presidenta de Baleares y es una persona que ha sabido entenderse con mucha gente y seguramente va a desempeñar un buen papel", ha asegurado.

De la misma manera, en cuanto a la relevancia de EH Bildu en la investidura de Chivite, ha enfatizado que el rechazo de su apoyo implicaba favorecer al Partido Popular. "Por mucho que podamos odiar a un partido político, si están en la legalidad, si se abstienen o no, benefician a unos o a otros; si van a la urna, ese voto computa, es lo mismo que pasa en España, si Bildu no apoya al PSOE indirectamente está apoyando a Feijóo, no nos engañemos", ha dicho "a partir de ahí, no es tanto el problema lo que hace cada uno sino de qué estamos dispuestos a vender o alquilar".

Aun así, ha recalcado la necesidad de continuar con la línea constitucional en la política, una tarea para la cual considera muy preparada a Chivite. "Tengo claro que la Presidencia de Chivite no es una presidencia bajo alquiler, se ha mantenido siempre muy en la línea constitucional y estoy convencido de que va a ser así", ha concluido.