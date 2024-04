Posible dimisión de Pedro Sánchez, últimas noticias en directo: Los socialistas animan a Sánchez: "Pedro, claro que vale la pena"

José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a los socialistas y los simpatizantes que "apoyen" y "arropen" a Pedro Sánchez tras su decisión de cancelar la agenda pública para reflexionar si sigue o no en el Gobierno. "Desde aquí hay que comprender y respetar al presidente. Pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes, les pido que se movilicen en favor de la democracia del respeto, en favor de la justicia y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarlo, arroparlo", declaró.

El expresidente socialista se ha dirigido directamente al actual líder del Ejecutivo y le dice: "Pedro, vale la pena tener un país que por primera vez tiene 21 millones de empleados trabajando, que ha subido el salario mínimo como nunca. Y vale la pena reconocer al Estado palestino, que tenemos que hacerlo. Vale la pena porque el grito por la paz y contra la barbarie en Gaza nos motiva, nos moviliza".

Zapatero no ha dudado en señalar "a los culpables" del límite al que ha llegado Sánchez y culpa al PP de "traspasar la línea" en un "momento en el que la ira, la insidia, la injuria, ha llegado a los límites mayores que nuestra democracia recuerda". "No ha habido un minuto en el que no haya un dirigente del PP que insulte, que exprese odio", sentencia.