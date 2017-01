Albert Rivera ve vídeos motivadores de Luis Aragonés antes de los debates

Albert Rivera, candidato de Ciudadanos a las elecciones del 20 de diciembre y representante de Podemos en el debate decisivo de Atresmedia del 7 de diciembre, asegura que esa cita va a ser "el debate más importante que se va a producir en la campaña".

Espejo Público a estado charlando con Rivera en Mallorca, antes de uno de sus mitines de campaña y allí su asesor ha desvelado que al candidato de Ciudadanos le gusta descansar y hacer deporte antes de un debate" y ha además ha añadido que "le ponemos vídeos motivadores de Luis Aragones".

Sobre la ausencia de Rajoy ha dicho que "es un poco extraño que el candidato del Partido Popular no este. Vamos a ser tres candidatos a la presidencia del gobierno y luego Soraya Saenz de Santamaría que tiene mérito porque viene a sustituir al candidato". Pero Albert Rivera dice que "no voy a estar todo el debate hablando de Rajoy porque no ha querido venir, yo voy a hablar de nuestro proyecto, de la ilusión que tienen los españoles y de nuestras propuestas".

Por último Rivera asegura que el debate lo ganará "no solo quien tenga más propuestas ni mejor proyecto sino quien sea capaz de conectar con la necesidad que tiene este país de volver a ilusionarse con la política".