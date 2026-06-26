Sigue la undécima gala de Tu cara me suena en directo: un número de Super Bowl, homenajes y temazos veraniegos

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado notan que la recta final de la edición se está acercando y quieren dejarse la piel sobre el escenario.

Una exconcursante muy querida de la novena edición, un viejo amigo del programa que ya ha visitado nuestro plató varias veces y un conocido actor que ha participado en varias series de Atresmedia serán los invitados de la noche.

Preparaos para ver sobre el escenario de Tu cara me suena a Bruno Mars, Beyoncé, Madonna, Jarabe de Palo, Amaral... ¡y mucho más! ¡Nos vemos a partir de las 22:00h en Antena 3!

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