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Gala 11 | Actuación

¡Qué energía! Carlos Serrano-Clark debuta en Tu cara me suena con Héroes del silencio

El actor ha revolucionado el plató en su debut en el programa y ha dejado al jurado con la boca abierta.

¡Qué energía! Carlos Serrano-Clark debuta en Tu cara me suena con Héroes del silencio

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Patri Bea
Patri Bea
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Carlos Serrano-Clark ha sido el invitado de la undécima gala de esta decimotercera edición de Tu cara me suena y ha querido sorprender al público y al jurado imitando a Héroes del Silencio.

Caracterizado como Enrique Bumbury el actor se ha movido como pez en el agua por el plató y nos ha demostrado tener una gran voz y capacidad para imitar con el conocido tema: ‘Entre dos tierras’.

Carlos Serrano-Clark se lo ha pasado bomba sobre el escenario de Tu cara me suena y ha puesto al público en pie. ¿Os gustaría verlo como concursante en la próxima edición? ¡Revive su actuación completa dándole al play al vídeo de arriba!

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