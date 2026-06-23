Así afrontan los concursantes la recta final de Tu cara me suena: “No quiero que se termine nunca”

La recta final de Tu cara me suena se acerca y eso es algo que los concursantes tienen muy presente. Todos quieren dejarse la piel en sus últimas imitaciones en el programa y todos coinciden en que les da mucha pena ver que se acerca el final.

"Tengo ya nostalgia de algo que no ha terminado", nos confesaba Aníbal Gómez comparando su experiencia en Tu cara me suena con un campamento de verano. Se lo ha pasado tan bien con sus bromas, predicciones y actuaciones, que no quiere que la edición termine.

Leonor Lavado ha querido recalcar que afronta esta recta final "con las mismas ganas que vine al principio" y otros han confesado sentir nervios ante lo que pueda pasar estas últimas galas. ¡Escucha todo lo que nos han contado los concursantes dándole al play al vídeo de arriba!

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