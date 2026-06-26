Gala 11 | Actuación
¡Pura química! Paula Koops y Miki Núñez se convierten en Nicole Kidman y Robbie WIliams
El catalán ha vuelto al programa para acompañar a la concursante en una actuación en la que han saltado chispas.
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Paula Koops ha ido ganando seguridad sobre el escenario de Tu cara me suena con el paso de las semanas y así lo demostró la semana pasada convirtiéndose en una Aitana llena de fuerza con ‘6 de febrero’.
Para esta undécima gala, el pulsador ha querido que la madrileña vuelva a actuar acompañada sobre el escenario de Tu cara me suena para recrear un dueto de cine: el de Nicole Kidman y Robbie Williams.
Paula Koops ha optado por llamar a un compañero de profesión que ya ha estado en Tu cara me suena para encontrar a su compañero de actuación perfecto y Miki Núñez no ha dudado en aceptar su invitación.
Paula y Miki han creado un clima único en plató y han derrochado química y complicidad recreando el tema ‘Somethin’ stupid’. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!
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