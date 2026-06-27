Jesulín de Ubrique homenajea a Jarabe de Palo en Tu cara me suena con ‘Depende’

Jesulín de Ubrique revolucionó por completo el escenario de Tu cara me suena en la pasada gala. El concursante puso a bailar el mítico ‘Follow the leader’ tanto al público, como al jurado, como a los concursantes.

Después de enfrentarse al reto de cantar en inglés y bailar al mismo tiempo, el pulsador ha querido darle a Jesulín a un cantante más tranquilo y muy querido por todos: Pau Donés de Jarabe de Palo.

Con una puesta en escena cuidada y llena de blanco, Jesulín de Ubrique ha homenajeado al cantante catalán con uno de sus temas más conocidos: ‘Depende’. Además, a medida que ha cantado la canción, también ha dibujado en la lona que formaba parte de la actuación.

Jesulín ha conseguido que el público tararee el tema con él y ha recreado la esencia de Pau Donés en aquella época. ¡Vuelve a disfrutar de su imitación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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