Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Gala 11 | Actuación

Jesulín de Ubrique homenajea a Jarabe de Palo en Tu cara me suena con ‘Depende’

El gaditano ha recordado a Pau Donés sobre el escenario de Tu cara me suena con un tema muy conocido por todos.

Jesulín de Ubrique homenajea a Jarabe de Palo en Tu cara me suena con ‘Depende’

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Jesulín de Ubrique revolucionó por completo el escenario de Tu cara me suena en la pasada gala. El concursante puso a bailar el mítico ‘Follow the leader’ tanto al público, como al jurado, como a los concursantes.

Después de enfrentarse al reto de cantar en inglés y bailar al mismo tiempo, el pulsador ha querido darle a Jesulín a un cantante más tranquilo y muy querido por todos: Pau Donés de Jarabe de Palo.

Con una puesta en escena cuidada y llena de blanco, Jesulín de Ubrique ha homenajeado al cantante catalán con uno de sus temas más conocidos: ‘Depende’. Además, a medida que ha cantado la canción, también ha dibujado en la lona que formaba parte de la actuación.

Jesulín ha conseguido que el público tararee el tema con él y ha recreado la esencia de Pau Donés en aquella época. ¡Vuelve a disfrutar de su imitación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

De Aitana a Isabel Pantoja: descubre todos los retos de la décima gala de Tu cara me suena

De Aitana a Isabel Pantoja: descubre todos los retos de la décima gala de Tu cara me suena

Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Sigue la undécima gala de Tu cara me suena en directo: el homenaje de Jesulín a Jarabe de Palo

Sigue la undécima gala de Tu cara me suena en directo: el homenaje de Jesulín a Jarabe de Palo

¡Vuelva a los 2000! Leonor Lavado recrea el mítico ‘Vive la vida’ de Gusanito en Tu cara me suena

¡Vuelta a los 2000! Leonor Lavado recrea el mítico ‘Vive la vida’ de Gusanito en Tu cara me suena

¡Pura química! Paula Koops y Miki Núñez se convierten en Nicole Kidman y Robbie WIliams

¡Pura química! Paula Koops y Miki Núñez se convierten en Nicole Kidman y Robbie WIliams

Delicadeza y emoción: Cristina Castaño conmueve con ‘Alfonsina y el mar’ de Silvia Pérez Cruz
Gala 11 | Actuación

Delicadeza y emoción: Cristina Castaño conmueve con ‘Alfonsina y el mar’ de Silvia Pérez Cruz

Aníbal Gómez revive a ‘La tía Enriqueta’ convertido en un magnético Chimo Bayo
Gala 11 | Actuación

Aníbal Gómez revive a ‘La tía Enriqueta’ convertido en un magnético Chimo Bayo

¡Pedazo de show! J Kbello y Nia recrean una Super Bowl de infarto como Bruno Mars y Beyoncé
Gala 11 | Actuación

¡Pedazo de show! J Kbello y Nia recrean una Super Bowl de infarto como Bruno Mars y Beyoncé

La subcampeona de la novena edición ha regresado al programa para acompañar a su amigo en una actuación de infarto.

La remontada épica de David en AlaZ acaba... ¡en ruinas!: 15 aciertos seguidos no sirven para empatar con Javier
AlaZ | 26 de junio

La remontada épica de David en AlaZ acaba... ¡en ruinas!: 15 aciertos seguidos no sirven para empatar con Javier

El concursante barcelonés necesitaba llegar a los 22 aciertos y ha estado a punto de lograrlo en el último segundo, pero un fallo muy llamativo le ha costado la derrota.

El “bonus track” de Javier en Pasapalabra: canta ‘Nessun dorma’ con Goyo Jiménez y Marta González de Vega

El “bonus track” de Javier en Pasapalabra: canta ‘Nessun dorma’ con Goyo Jiménez y Marta González de Vega

“Qué sexual todo”: Máximo Huerta flipa con la ‘Marcha imperial’ de David y el suspiro de Javier en La Pista

“Qué sexual todo”: Máximo Huerta flipa con la ‘Marcha imperial’ de David y el suspiro de Javier en La Pista

Más allá del humor: Goyo Jiménez sorprende en Pasapalabra con su pasión por la ópera y la historia

Más allá del humor: Goyo Jiménez sorprende en Pasapalabra con su pasión por la ópera y la historia

Publicidad