Gala 11 | Actuación
Jesulín de Ubrique homenajea a Jarabe de Palo en Tu cara me suena con ‘Depende’
El gaditano ha recordado a Pau Donés sobre el escenario de Tu cara me suena con un tema muy conocido por todos.
Publicidad
Jesulín de Ubrique revolucionó por completo el escenario de Tu cara me suena en la pasada gala. El concursante puso a bailar el mítico ‘Follow the leader’ tanto al público, como al jurado, como a los concursantes.
Después de enfrentarse al reto de cantar en inglés y bailar al mismo tiempo, el pulsador ha querido darle a Jesulín a un cantante más tranquilo y muy querido por todos: Pau Donés de Jarabe de Palo.
Con una puesta en escena cuidada y llena de blanco, Jesulín de Ubrique ha homenajeado al cantante catalán con uno de sus temas más conocidos: ‘Depende’. Además, a medida que ha cantado la canción, también ha dibujado en la lona que formaba parte de la actuación.
Jesulín ha conseguido que el público tararee el tema con él y ha recreado la esencia de Pau Donés en aquella época. ¡Vuelve a disfrutar de su imitación al completo dándole al play al vídeo de arriba!
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad