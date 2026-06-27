Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Gala 11 | Actuación

Sole Giménez vuelve a brillar con ‘El universo sobre mí’ de Amaral

La concursante ha dejado impresionado al jurado con uno de los temas más conocidos del grupo zaragozano.

Sole Giménez vuelve a brillar con ‘El universo sobre mí’ de Amaral

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Sole Giménez ha podido quitarse esa espinita que llevaba acarreando semanas al poder actuar acompañada del cuerpo de baile durante dos galas seguidas. Primero, como Gloria Estefan y luego como Kylie Minogue.

Para esta undécima gala, el pulsador ha querido que la artista vuelva a dejar a un lado la coreografía para imitar a uno de los grupos más queridos y escuchados en las últimas décadas en España: Amaral.

Caracterizada como Eva Amaral, Sole Giménez ha llegado al escenario de Tu cara me suena con esa energía que tanto caracteriza a la artista zaragozana para interpretar ‘El universo sobre mí’.

El jurado no ha podido dejar de observarla con una sonrisa desde su sitio al haber podido ver la esencia de Amaral sobre el escenario. ¡Revive su imitación completa en la undécima gala en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

¡Más espectacular que nunca! Este viernes, nuevo programa de Tu cara me suena

¡Más espectacular que nunca! Este viernes, nuevo programa de Tu cara me suena

Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Sole Giménez vuelve a brillar con ‘El universo sobre mí’ de Amaral

Sole Giménez vuelve a brillar con ‘El universo sobre mí’ de Amaral

Sigue la undécima gala de Tu cara me suena en directo: el homenaje de Jesulín a Jarabe de Palo

Sigue la undécima gala de Tu cara me suena en directo: el homenaje de Jesulín a Jarabe de Palo

Martín Savi canta a Argentina: su Madonna pone en pie al público de Tu cara me suena

Martín Savi canta a Argentina: su Madonna pone en pie al público de Tu cara me suena

Jesulín de Ubrique homenajea a Jarabe de Palo en Tu cara me suena con ‘Depende’
Gala 11 | Actuación

Jesulín de Ubrique homenajea a Jarabe de Palo en Tu cara me suena con ‘Depende’

¡Vuelva a los 2000! Leonor Lavado recrea el mítico ‘Vive la vida’ de Gusanito en Tu cara me suena
Gala 11 | Actuación

¡Vuelta a los 2000! Leonor Lavado recrea el mítico ‘Vive la vida’ de Gusanito en Tu cara me suena

¡Pura química! Paula Koops y Miki Núñez se convierten en Nicole Kidman y Robbie WIliams
Gala 11 | Actuación

¡Pura química! Paula Koops y Miki Núñez se convierten en Nicole Kidman y Robbie WIliams

El catalán ha vuelto al programa para acompañar a la concursante en una actuación en la que han saltado chispas.

Delicadeza y emoción: Cristina Castaño conmueve con ‘Alfonsina y el mar’ de Silvia Pérez Cruz
Gala 11 | Actuación

Delicadeza y emoción: Cristina Castaño conmueve con ‘Alfonsina y el mar’ de Silvia Pérez Cruz

La actriz ha interpretado un tema cargado de sentimiento y delicadeza y ha emocionado al público y al jurado.

Aníbal Gómez revive a ‘La tía Enriqueta’ convertido en un magnético Chimo Bayo

Aníbal Gómez revive a ‘La tía Enriqueta’ convertido en un magnético Chimo Bayo

¡Pedazo de show! J Kbello y Nia recrean una Super Bowl de infarto como Bruno Mars y Beyoncé

¡Pedazo de show! J Kbello y Nia recrean una Super Bowl de infarto como Bruno Mars y Beyoncé

La remontada épica de David en AlaZ acaba... ¡en ruinas!: 15 aciertos seguidos no sirven para empatar con Javier

La remontada épica de David en AlaZ acaba... ¡en ruinas!: 15 aciertos seguidos no sirven para empatar con Javier

Publicidad