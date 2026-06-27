Sole Giménez vuelve a brillar con ‘El universo sobre mí’ de Amaral

Sole Giménez ha podido quitarse esa espinita que llevaba acarreando semanas al poder actuar acompañada del cuerpo de baile durante dos galas seguidas. Primero, como Gloria Estefan y luego como Kylie Minogue.

Para esta undécima gala, el pulsador ha querido que la artista vuelva a dejar a un lado la coreografía para imitar a uno de los grupos más queridos y escuchados en las últimas décadas en España: Amaral.

Caracterizada como Eva Amaral, Sole Giménez ha llegado al escenario de Tu cara me suena con esa energía que tanto caracteriza a la artista zaragozana para interpretar ‘El universo sobre mí’.

El jurado no ha podido dejar de observarla con una sonrisa desde su sitio al haber podido ver la esencia de Amaral sobre el escenario. ¡Revive su imitación completa en la undécima gala en el vídeo de arriba!

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