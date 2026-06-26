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Gala 11 | Actuación

Aníbal Gómez revive a ‘La tía Enriqueta’ convertido en un magnético Chimo Bayo

El cómico ha montado una auténtica fiesta en plató interpretando un tema que no pasó desapercibido en la década de los 2000.

Aníbal Gómez revive a ‘La tía Enriqueta’ convertido en un magnético Chimo Bayo

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Patri Bea
Patri Bea
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Aníbal Gómez ha sido uno de los grandes descubrimientos de esta edición de Tu cara me suena. El cómico no solo nos ha hecho reír con sus ocurrencias, si no que nos ha regalado grandes números como el de la semana pasada como Depeche Mode.

Aníbal Gómez tuvo la oportunidad de robarle a un compañero al artista que le había dado el pulsador al final de la pasada gala de Tu cara me suena y el conquense quiso hacerle un favor a su amiga Leonor quitándole a Chimo Bayo.

El cómico ha aparecido en plató convertido en el DJ y showman que revolucionó la industria musical en la década de los 2000 y ha puesto al público a bailar con el tema ‘La tía Enriqueta’.

Aníbal Gómez ha conseguido mantener un ritmo enérgico durante toda la actuación y el jurado no ha podido dejar de moverse al compás de la música. ¡Revive su imitación al completo en el vídeo de arriba!

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